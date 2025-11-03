10.4 مليار درهم صافي أرباح «ألفا ظبي القابضة»



أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت شركة ألفا ظبي القابضة عن تسجيل نتائج مالية قوية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2025، حيث ارتفعت إيرادات المجموعة إلى 54.9 مليار درهم، مدفوعة بنمو الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك إلى 12.8 مليار درهم، بزيادة نسبتها 25% مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي.

وسجّلت المجموعة صافي أرباح بلغ 10.4 مليار درهم ضمن مختلف قطاعاتها الاستثمارية، حيث أسهمت المحافظ التابعة للمجموعة في قطاع الصناعة (20.5 مليار درهم)، والعقارات (19.3 مليار درهم)، والبناء (8.7 مليار درهم)، والخدمات والقطاعات الأخرى (6.3 مليار درهم) بشكل ملحوظ في إجمالي الأرباح.

وقالت الشركة في بيان صحفي إن النتائج القوية للربع الثالث من عام 2025 تعكس الرؤية الاستراتيجية للمجموعة عبر القطاعات الرئيسة، والتزامها المتواصل بتحقيق قيمة مضافة للمساهمين. وتماشياً مع أجندتها الاستثمارية، تركّز «ألفا ظبي القابضة» على استكشاف فرص استثمارية تعزّز القيمة، إلى جانب الاستفادة المثلى من إمكانات محفظتها المتنوّعة.

وحافظت المجموعة على مركز مالي قوي، حيث بلغ إجمالي الأصول 205.6 مليار درهم، بزيادة نسبتها 16% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، في حين بلغ الرصيد النقدي 31.7 مليار درهم، ووصل إجمالي حقوق الملكية إلى 100.8 مليار درهم بفضل قوة ومرونة المركز المالي للشركة. وتعكس النتائج الاستثنائية التي حققتها «ألفا ظبي» عمق التزام المجموعة بتحقيق قيمة طويلة الأمد، والتوسع المستمر في قطاعات الأعمال.

ومن خلال الاستثمار الاستراتيجي في القطاعات المستقبلية، تواصل ألفا ظبي ترسيخ مكانتها كشركة استثمارية عالمية رائدة تتخذ من أبوظبي مقراً لها. ويسهم هذا النهج المستقبلي في تسريع وتيرة النمو وضمان تحقيق قيمة مستدامة للمساهمين وكافة المعنيين على المدى الطويل.

وقال محمد ثاني مرشد غنام الرميثي، رئيس مجلس إدارة «ألفا ظبي القابضة»: «تعكس نتائجنا المالية القوية أهمية نهجنا المنضبط في اقتناص الفرص الاستثمارية ذات القيمة المضافة، إلى جانب التزامنا الراسخ بتنفيذ استراتيجية النمو عبر القطاعات الرئيسة للمجموعة.

ويجسد ارتفاع إيرادات المجموعة إلى 54.9 مليار درهم مدى اتساع نطاق أعمالنا وتنوعها، حيث تتصدّر قطاعاتنا أبرز التوجهات العالمية التي ترسم ملامح اقتصاد أبوظبي المستقبلي. وتمثل نتائجنا المالية منذ بداية العام حتى تاريخه قاعدة صلبة سنواصل البناء عليها خلال ما تبقى من عام 2025 وصولاً إلى عام 2026».

من جانبه قال المهندس حمد العامري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة «ألفا ظبي القابضة»: «كان تركيزنا موجهاً بشكل رئيس خلال عام 2025 على تسريع وتيرة الابتكار وتعزيز التعاون والتوسّع في مختلف قطاعاتنا، وسجّلنا نمواً لافتاً خلال فترة قصيرة. وقد شكّل ارتفاع إيرادات المجموعة إلى 54.9 مليار درهم وزيادة الأرباح المعدّلة قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك إلى 12.8 مليار درهم مؤشراً واضحاً على ما نجحنا بإنجازه حتى اليوم، وتطلعاتنا الطموحة للمرحلة المقبلة.

كما يعكس هذا الأداء قوة محفظتنا الاستثمارية، والنتائج الإيجابية لاستثماراتنا الاستراتيجية، والدافع القوي وراء كل خطواتنا. ومع اقتراب نهاية العام، نضع ضمن أولوياتنا تعزيز استخدام الذكاء الاصطناعي ضمن عمليات المجموعة وشركاتها التابعة، من خلال دمجه في الأنشطة التشغيلية الأساسية وآليات اتخاذ القرار. ويُعدّ الذكاء الاصطناعي، إلى جانب تركيزنا المستمر على النمو، من العوامل الرئيسة التي تقودنا نحو فرص جديدة تخدم «ألفا ظبي» ودولة الإمارات بشكل عام».

وتواصل «ألفا ظبي» تعزيز التوجه الاستراتيجي القائم على اعتماد نماذج أعمال مستدامة، وتنويع مصادر الإيرادات، وتحقيق القيمة من خلال استثمارات مدروسة، في وقت أسهمت فيه الاستثمارات خارج الدولة والتي نفذتها الشركات ضمن محفظة ألفا ظبي الاستثمارية بتحقيق إيرادات بلغت قيمتها 7.3 مليار درهم، وبما يعادل 13% من إجمالي الإيرادات البالغة 20% على أساس سنوي.