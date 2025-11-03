قطاع الطاقة الإماراتي نموذج عالمي يحتذى به في تبنّي أحدث التقنيات

رشا طبيلة (أبوظبي)



تقدم شركات عالمية ووطنية، عبر مشاركتها في معرض ومؤتمر «أديبك»، أحدث الحلول التطبيقات والمنتجات الذكية في قطاع الطاقة لدعم تحسين الكفاءة، والتقليل من انبعاثات الكربون، ورفع الإنتاجية.

وتعتبر تلك الشركات الإمارات، رائدة في مجال الحلول الذكية للطاقة، الذي يتماشى مع شعار «أديبك» لهذا العام «طاقة ذكية لتقدم متسارع».

وأكدت أمل الشاذلي رئيسة «شنايدر إلكتريك» لمنطقة الخليج، أن معرض ومؤتمر «أديبك» في أبوظبي يشكل أحد أبرز الفعاليات العالمية المتخصصة في قطاع الطاقة. وأضافت: «نطلق في الحدث نتائج دراسة حديثة أجريناها مؤخراً تؤكد ريادة دولة الإمارات والمنطقة في قيادة التحوّل العالمي نحو العمليات المستقلّة بالاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي والتحليل الأني للبيانات، لا سيما في قطاع الطاقة».

وقالت الشاذلي إن الإمارات تُعد من الدول السبّاقة في تطبيق التحوّل الرقمي، سواء على مستوى البنى التحتية أو تبنّي أحدث التقنيات الحوكمة أو تفعيل الخدمات والعمليات الرقمية في جميع القطاعات.

وأشارت الشاذلي إلى أن كل هذه التوجهات السبّاقة والمرنة والطموحة لدولة الإمارات انعكست إيجاباً على التحوّل الرقمي والذكي في قطاع الطاقة فيها، وجعلت من هذا القطاع نموذجاً يحتذى به على المستويين الإقليمي والدولي في سرعة تبنّيه لأحدث التقنيات.

وقالت: «نحن حريصون على مواصلة تقديم حلولنا الرقمية والذكية المتكاملة، مثل منظومة (إيكوستركشر) EcoStruxure لتمكين شركائنا في قطاع الطاقة، ومختلف القطاعات الأخرى، من استدامة الريادة في مجال الطاقة الذكية عالية الكفاءة».



الذكاء الاصطناعي

وقال الدكتور عادل بن صبيح، الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة «إيه آي كيو»، لدينا 14 حلول مقسمة إلى نطاقات عدة، وهي تطوير المكامن، والحفر، والإنتاج، والسلامة والصحة والمحافظة على الأصول.

وقال: ما يميزنا أننا نتعامل مع بيانات حقيقية موجودة في «أدنوك» منذ 70 عام، سواء متعلقة بالمكامن البترولية أو المسح الزلزالي أو الإنتاج وتطوير الحقول.

وأضاف: مهامنا مع شركائنا هو تطوير حلول للاستدامة، وزيادة الكفاءة وزيادة الإنتاج والمحافظة على الأمن والسلامة للشركات والمستخدمين.

وأشار ابن صبيح: اليوم عندنا مشروع كبير مع «أدنوك»، وهو Energyai، وهو منتج جديد يتم استخدامه لأول مرة، ويضم تطبيقات ذكية للمسح الزلازي والمكامن والإنتاج والمحافظة على الأصول.



قادة القطاع

قال تشارلز ميلاجي، الرئيس التنفيذي لوحدة الكابلات في مجموعة «دوكاب»: تشارك «دوكاب» في معرض ومؤتمر «أديبك 2025»، الحدث الرائد الذي يجمع نخبة قادة قطاع الطاقة من مختلف أنحاء العالم، حيث تعكس هذه المشاركة دورنا الفاعل في تطوير قطاع الطاقة، حيث نعرض أحدث حلولنا التقنية التي تسهم في تطوير البنية التحتية للطاقة في الإمارات والمنطقة، وتبرز التزامنا بالابتكار.

وأكد حرص «دوكاب» على تعزيز شراكاتها مع الجهات الحكومية، وعلى رأسها شركة «طاقة لشبكات النقل»، وتدعم مشاريعها، بما يواكب الأهداف الوطنية للطاقة المستدامة.

وأشار ميلاجي إلى أن «دوكاب» تعمل على تنفيذ مشاريع نوعية تدعم التنمية المستدامة، من بينها «إيكاد 5» لإنشاء محطة تحويل كهرباء متطورة في مدينة أبوظبي الصناعية، ما يعزز كفاءة الطاقة، ويدعم تطلعات الدولة نحو مستقبل مستدام.