قوة الدولار تطيح بالذهب دون حاجز 4000 دولار

تم تداول الذهب بأقل من 4000 دولار للأوقية مجدداً اليوم الثلاثاء إذ ظل الدولار عند أعلى مستوياته في أكثر من ثلاثة أشهر، في حين أدى تراجع فرص خفض آخر لأسعار الفائدة الأميركية في ديسمبر وانحسار التوتر التجاري بين الولايات المتحدة والصين إلى إضعاف الطلب على المعدن الأصفر.



وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 3992.23 دولار للأوقية بحلول الساعة 0343 بتوقيت جرينتش. ونزلت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 0.3 بالمئة إلى 4001.40 دولار للأوقية.



واستقر الدولار وحوم بالقرب من أعلى مستوى في ثلاثة أشهر، إذ دفع انقسام مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) المتعاملين إلى تقليص الرهانات على خفض أسعار الفائدة.



وارتفع الذهب 53 بالمئة منذ بداية العام، لكنه انخفض بأكثر من ثمانية بالمئة من مستوى قياسي مرتفع سجله في 20 أكتوبر.



وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 48.12 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 0.1 بالمئة إلى 1566.60 دولار، ونزل البلاديوم واحدا بالمئة إلى 1430.31 دولار.