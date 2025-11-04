«يورووينغز» تشغل 3 رحلات أسبوعية بين برلين وأبوظبي



أبوظبي (الاتحاد)

أعلن مطار زايد الدولي توسعاً كبيراً في شبكة وجهاته الأوروبية، مع انضمام شركة الطيران الألمانية منخفضة التكلفة «يورووينغز» التابعة لمجموعة «لوفتهانزا»، إلى قائمة شركائه العالميين.

وستربط الخدمة الجديدة عاصمة دولة الإمارات بمطار برلين براندنبورغ، وذلك من خلال تسييرها ثلاث رحلات أسبوعياً، في خطوة تمثل إضافة شريك طيران جديد، ومسار جوي جديد بالكامل للمطار. ووصلت أولى رحلات «يورووينغز» من برلين، والتي كانت ممتلئة بالكامل، إلى مطار زايد الدولي صباح يوم 4 نوفمبر، إيذاناً بانطلاق الخدمة المباشرة الجديدة بين أبوظبي والعاصمة السياسية والثقافية لألمانيا.

ويتم تشغيل هذه الرحلات على متن طائرة من طراز «إيرباص A320»، لتوفر للمسافرين خيارات أوسع ومرونة أكبر عند السفر بين العاصمتين.

وقالت ناتالي جونجما، نائب الرئيس الأول لتطوير الطيران في مطارات أبوظبي: «تواصل شبكة وجهاتنا النمو شهراً تلو الآخر، مع تعزيز ربط أبوظبي بالعالم. ويعد انضمام (يورووينغز) خطوة مهمة، حيث يسعدنا الترحيب بها عضواً جديداً في عائلتنا الواسعة من شركات الطيران. ويمثل تدشين الخدمة إطلاق رابط مباشر طال انتظاره مع برلين، لا سيما وأنها تعد إحدى أهم المدن الأوروبية. ويؤكد هذا المسار الجديد التزامنا بتوسيع شبكة مطارنا، ودعم قطاع السياحة، وتعزيز الروابط الاقتصادية والتجارية بين الإمارات وألمانيا».

من جانبه، قال مايكل هيندل، نائب الرئيس لإدارة الشبكات وعلاقات المطارات في «يورووينغز»: «إنه لمن دواعي سرورنا توسيع خدماتنا من دولة الإمارات إلى ألمانيا عبر هذا الخط الجديد الذي يربط أبوظبي ببرلين. وتزخر المدينتان بالحياة والثقافة، حيث تمزج برلين بين التاريخ الألماني والمشهد الفني المعاصر، بينما تعد أبوظبي وجهة مثالية تجمع بين دفء الطقس وكرم الضيافة، فضلاً عن وجود العديد من المعالم الاستثنائية، ومن أبرزها متحف اللوفر أبوظبي، وعالم فيراري، وجامع الشيخ زايد الكبير. إننا على ثقة تامة بأن هذا الخط الجديد سيحظى بإقبال كبير من المسافرين الباحثين عن رحلات مباشرة مريحة وبأسعار تنافسية».