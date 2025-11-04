الأربعاء 5 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
اقتصاد

53 ألف شركة جديدة تنضم إلى عضوية غرفة تجارة دبي

53 ألف شركة جديدة تنضم إلى عضوية غرفة تجارة دبي
4 نوفمبر 2025 18:29


دبي (الاتحاد)
 كشفت غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، انضمام 53,838 شركة جديدة إلى عضويتها خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، بنسبة نمو بلغت 4% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وأظهر تقرير الغرفة للتسعة أشهر الأولى من العام الجاري ارتفاع قيمة صادرات وإعادة صادرات أعضاء الغرفة خلال التسعة الأشهر الأولى من عام 2025 إلى نحو 260 مليار درهم، بنمو 16% على أساس سنوي، وإصدار الغرفة 627,908 شهادة منشأ بزيادة قدرها 9% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024، بالإضافة إلى إصدار واستقبال 3,743 دفتر إدخال مؤقت للبضائع لسلع وبضائع بقيمة 3.69 مليار درهم.

وقال معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، رئيس مجلس إدارة غرف دبي: «في ظل رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تمضي دبي بثبات في تعزيز صدارتها لمراكز المال والأعمال دولياً، مدعومةً ببيئة أعمال متكاملة تُعزّز ثقة المستثمرين بآفاق الاقتصاد الوطني الواعدة».

وأضاف معاليه: «نواصل تكثيف الجهود لتعزيز منظومة الأعمال المتكاملة بما يواكب تطلعات المستثمرين، من خلال تطوير مرونة البيئة التشريعية المحفزة للنمو، وفتح آفاق جديدة للتوسع في الأسواق العالمية وتعزيز الشراكات الدولية لتحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33)، والمضي قدماً نحو اقتصاد أكثر تنافسية واستدامة». وخلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، نجحت غرفة تجارة دبي بدعم التوسّع العالمي لـ 90 شركة محلية بنسبة نمو قدرها 20% مقارنةً بـ 75 شركة تم دعم توسعها في الأسواق الخارجية خلال الفترة نفسها من عام 2024.

وبالتعاون مع مجموعات الأعمال، قامت غرفة تجارة دبي خلال أول تسعة أشهر من 2025 بمراجعة 42 قانوناً ومشروع قانون بنسبة اعتماد لتوصيات القطاع الخاص بلغت 64% مقارنةً مع 49% نسبة الاعتماد خلال ذات الفترة من العام الماضي. كما عقدت الغرفة 124 اجتماعاً مع مجموعات ومجالس الأعمال بزيادة قدرها 41% مقارنة بذات الفترة من العام الماضي. واستقبلت الغرفة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري 146 قضية وساطة بزيادة قدرها 11% على أساس سنوي، وتجاوزت القيمة الإجمالية للقضايا 230 مليون درهم.

غرفة دبي
