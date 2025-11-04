منصور بن محمد يفتتح معرض «جلفود للتصنيع 2025»

دبي (الاتحاد)



افتتح سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، أمس، الدورة الحادية عشرة لمعرض جلفود للتصنيع 2025، الذي تستمر فعالياته حتى 6 نوفمبر الجاري، في مركز دبي التجاري العالمي، بمشاركة غير مسبوقة من خبراء القطاع ومنتجي الأغذية والمشروبات والمبتكرين وقادة التكنولوجيا من جميع أنحاء العالم.

وأكد سموه أن معرض جلفود للتصنيع 2025 يمثل منصة عالمية محورية لتسريع التحوُّل الذكي والمستدام في قطاع الأغذية، مشيراً إلى أن المشاركة الدولية غير المسبوقة هذا العام تعكس ثقة العالم بقدرة دبي والإمارات على قيادة الابتكار الغذائي وبناء سلاسل إمداد مرنة وعصرية.

وأثنى سموه على ما تقدمه أجنحة كبريات الشركات والدول المشاركة من حلول صديقة للبيئة، وأنظمة تصنيع ذكية، وابتكارات حديثة، مُشيداً بما يجسّده المعرض من روح التعاون والابتكار، ومكانته وجهة استراتيجية لبناء مستقبل غذائي أكثر أماناً، شمولاً، واستدامة للجميع.

ويُعد المعرض الوجهة العالمية الأبرز بمجال تصنيع الأغذية جامعاً بين أحدث التقنيات في المجال في وقت تقوم فيه منطقة الشرق الأوسط بتعزيز موقعها مركز قوة عالمياً رائداً في الإنتاج المعتمد على الذكاء الاصطناعي.