الخميس 6 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«أكاديمية أبوظبي البحرية» تستعرض برامجها التدريبية المتقدمة

«أكاديمية أبوظبي البحرية» تستعرض برامجها التدريبية المتقدمة
6 نوفمبر 2025 01:57

أبوظبي (الاتحاد)

تشارك أكاديمية أبوظبي البحرية، التابعة لمجموعة موانئ أبوظبي، في «أديبك 2025»، حيث تستعرض أحدث برامجها التدريبية والتعليمية المتخصصة في مجالات الملاحة والهندسة البحرية، وإدارة العمليات الملاحية. وتهدف الأكاديمية، من خلال مشاركتها، إلى تعزيز الوعي بأهمية تطوير الكفاءات الوطنية وتأهيل كوادر بحرية قادرة على مواكبة متطلبات قطاع النقل والخدمات البحرية العالمي، بما يسهم في دعم منظومة الاقتصاد البحري في دولة الإمارات والمنطقة.
 وأكد الدكتور ياسر الواحدي، رئيس أكاديمية أبوظبي البحرية، أن هذه المشاركة تعكس حرص الأكاديمية في دعم تطوير الكوادر الوطنية وتأهيلها للعمل في قطاعات الموانئ واللوجستيات والقطاع البحري، مشيراً إلى أن الأكاديمية تأسست تحت مظلة مجموعة موانئ أبوظبي، استناداً إلى توجيهات القيادة الرشيدة، لتكون الذراع المعرفية والبحثية والابتكارية في تطوير الشباب والشابات لخدمة قطاع الموانئ واللوجستيات والقطاع البحري.

أخبار ذات صلة
الإمارات تحتضن «السوبر المصري» للمرة التاسعة
«عُقدة الرُباعية المتتالية» تطارد الأهلي في كأس السوبر!
أبوظبي
موانئ أبوظبي
مؤتمر أبوظبي الدولي للبترول
أديبك
قطاع النقل
أكاديمية أبوظبي البحرية
آخر الأخبار
«الأبيض» يستعد لمباراتي العراق بـصفوف مكتملة
الرياضة
«الأبيض» يستعد لمباراتي العراق بـصفوف مكتملة
اليوم 13:38
رئيس الدولة
علوم الدار
رئيس الدولة يهنئ رئيس الكاميرون بمناسبة إعادة انتخابه
اليوم 13:34
العين تستضيف «النسخة الدولية» من «محاربي الإمارات» 15 نوفمبر
الرياضة
العين تستضيف «النسخة الدولية» من «محاربي الإمارات» 15 نوفمبر
اليوم 13:31
البلوشي يُشرف علي حكام دورة التضامن للجودو
الرياضة
البلوشي يُشرف علي حكام دورة التضامن للجودو
اليوم 13:29
الإمارات تحتضن «السوبر المصري» للمرة التاسعة
الرياضة
الإمارات تحتضن «السوبر المصري» للمرة التاسعة
اليوم 12:59
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©