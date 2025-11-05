«أكاديمية أبوظبي البحرية» تستعرض برامجها التدريبية المتقدمة

أبوظبي (الاتحاد)



تشارك أكاديمية أبوظبي البحرية، التابعة لمجموعة موانئ أبوظبي، في «أديبك 2025»، حيث تستعرض أحدث برامجها التدريبية والتعليمية المتخصصة في مجالات الملاحة والهندسة البحرية، وإدارة العمليات الملاحية. وتهدف الأكاديمية، من خلال مشاركتها، إلى تعزيز الوعي بأهمية تطوير الكفاءات الوطنية وتأهيل كوادر بحرية قادرة على مواكبة متطلبات قطاع النقل والخدمات البحرية العالمي، بما يسهم في دعم منظومة الاقتصاد البحري في دولة الإمارات والمنطقة.

وأكد الدكتور ياسر الواحدي، رئيس أكاديمية أبوظبي البحرية، أن هذه المشاركة تعكس حرص الأكاديمية في دعم تطوير الكوادر الوطنية وتأهيلها للعمل في قطاعات الموانئ واللوجستيات والقطاع البحري، مشيراً إلى أن الأكاديمية تأسست تحت مظلة مجموعة موانئ أبوظبي، استناداً إلى توجيهات القيادة الرشيدة، لتكون الذراع المعرفية والبحثية والابتكارية في تطوير الشباب والشابات لخدمة قطاع الموانئ واللوجستيات والقطاع البحري.