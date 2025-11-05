«نواتوم البحرية» توقع اتفاقية لتقديم خدمات ملاحية لمحطة غاز مسال بالبحرين

أبوظبي (الاتحاد)



أعلنت «نواتوم البحرية»، العاملة تحت مظلة القطاع البحري والشحن في مجموعة موانئ أبوظبي، توقيع اتفاقية استراتيجية مدتها خمسة أعوام مع شركة «بابكو للاستكشاف والإنتاج»، التابعة لمجموعة «بابكو إنرجيز» البحرينية.

وبموجب الاتفاقية، ستقدم «نواتوم البحرية للخدمات الملاحية» دعماً ملاحياً شاملاً لـ «محطة البحرين للغاز الطبيعي المُسال»، الواقعة بالقرب من ميناء خليفة بن سلمان، والتي تمثل إحدى الركائز الأساسية لضمان إمدادات طاقة نظيفة وموثوقة للمملكة.

وتمثل هذه الاتفاقية دخولاً استراتيجياً لـ «نواتوم البحرية» إلى قطاع قطر ناقلات الغاز الطبيعي المُسال، وتأتي استكمالاً لسلسلة أنشطتها المتنامية في البحرين منذ مطلع العام، بما يتماشى مع استراتيجيتها لتوسيع نطاق عملياتها إقليمياً.

وستشمل الخدمات المقدمة عمليات القطر باستخدام قاطرات بحرية عالية الأداء ومتوافقة مع معايير سفن الغاز الطبيعي المُسال، بالإضافة إلى خدمات رسو وإبحار الناقلات ووحدات التخزين العائمة، وخدمات الاستجابة للطوارئ والدعم الاحتياطي على مدار الساعة.