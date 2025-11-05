19.5 مليار درهم صافي أرباح «العالمية القابضة» في 9 أشهر

أبوظبي (الاتحاد)



أعلنت الشركة العالمية القابضة، شركة الاستثمار العالمية الرائدة المختصة في بناء شراكات حيوية لتعزيز القيمة وتحقيق النمو، نتائجها المالية للأشهر التسعة الأولى المنتهية في 30 سبتمبر 2025، حيث وصلت إيرادات الشركة إلى 84.6 مليار درهم، بزيادة نسبتها %32.3 مقارنة بإيرادات الأشهر التسعة الأولى من عام 2024 البالغة 64.0 مليار درهم، فيما ارتفع الربح قبل الضريبة بنسبة %15.7 ليصل إلى 21.7 مليار درهم، وبلغ الربح بعد الضريبة 19.5 مليار درهم بنمو نسبته %8.3، ما يعكس الأداء القوي للكفاءة التشغيلية عبر قطاعات أعمالها المتنوعة.

وشهد الربع الثالث من عام 2025 أداء استثنائياً يعد من بين الأقوى في تاريخ الشركة العالمية القابضة، حيث حققت إيرادات بقيمة 29.9 مليار درهم بنمو نسبته 34.6% على أساس سنوي، فيما بلغ الربح بعد الضريبة 8.7 مليار درهم بزيادة نسبتها 53.0% مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي. كما ارتفع الربح الإجمالي خلال الربع الثالث بنسبة 46.7% ليصل إلى 7.5 مليار درهم، ما يؤكد قدرة المجموعة على تحقيق نمو مستدام في هوامش الربح بالتوازي مع توسع عملياتها العالمية.

وجاء نمو الإيرادات مدفوعاً بالأداء التشغيلي القوي عبر جميع قطاعات الأعمال الرئيسة، وفي مقدمتها العقارات والبناء حيث حقق القطاع إيرادات بقيمة 34.1 مليار درهم بنمو نسبته 50.4% على أساس سنوي، مدفوعاً بالأداء القوي لكل من «مدن» و«الدار العقارية»، اللتين حافظتا على مكانتهما الريادية في السوق، من خلال محفظة مشاريعهما التطويرية قيد التنفيذ.

وعلى صعيد قطاع الإنشاءات البحرية وأعمال التجريف وصلت الإيرادات إلى 21.6 مليار درهم بنمو نسبته 11.1%، مدعومة بتوسع مجموعة «إن إم دي سي» على الصعيد الدولي، واستمرار النشاط القوي في تنفيذ المشاريع.

وفي الضيافة والترفيه، ارتفعت الإيرادات بنسبة 65.4% لتصل إلى 7.3 مليار درهم، مدفوعة بتوسع المحفظة العالمية وارتفاع الطلب في الأسواق الرئيسية.

وقال سيد بصر شعيب، الرئيس التنفيذي للشركة العالمية القابضة: «تمضي الشركة بخطى ثابتة على مسار النمو المستدام، وتعزيز الكفاءة التشغيلية، وتحقيق قيمة طويلة الأمد للمساهمين، مستندة إلى الإدارة الاستراتيجية لمحفظتها الاستثمارية والتنفيذ الفعال، وبصفتها من الشركات الأكثر نشاطاً في إبرام الصفقات على مستوى المنطقة، تواصل الشركة نهجها في بناء شبكات قيمة ديناميكية ومتكاملة تربط بين الابتكار ورؤوس الأموال الاستثمارية، وتحول الفرص إلى قيمة اقتصادية مستدامة».