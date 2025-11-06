الجمعة 7 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
اقتصاد

«العالمية القابضة»: لا نعتزم بيع حصتنا في «الدار العقارية»

«العالمية القابضة»
6 نوفمبر 2025 17:36

 
أبوظبي (الاتحاد)

أكدت الشركة العالمية القابضة، شركة الاستثمار العالمية الرائدة المختّصة في بناء شراكات حيوية لتعزيز القيمة وتحقيق النمو، اليوم على عدم نيتها بيع حصتها في شركة الدار العقارية.
وتحتفظ الشركة العالمية القابضة حالياً بحصة الأغلبية في شركة الدار العقارية من خلال شركاتها التابعة.
وأكدت الشركة أن «الدار» تمثل استثماراً استراتيجياً طويل الأمد ضمن محفظتها المتنوعة، مما يعكس التزامها المستمر وثقتها الراسخة في قطاع العقارات المتنامي والمستدام في إمارة أبوظبي. 

وفي الوقت الذي تواصل فيه الشركة العالمية القابضة التزامها باستراتيجيتها الشاملة الهادفة إلى تحسين المحفظة وتنفيذ عمليات التخارج المدروسة، فقد أكدت أنها لا تعتزم بيع حصتها في شركة الدار العقارية.
وتُعدّ شركة الدار العقارية من أبرز الشركات الرائدة في مجال تطوير العقارات في إمارة أبوظبي، حيث تتصدر الجهود الرامية إلى الابتكار والاستدامة والتحول الحضري في المنطقة. وكإحدى الشركات الرائدة في قطاع التطوير العقاري على مستوى المنطقة، تواصل «الدار» تقديم قيمة استثنائية للمساهمين، فضلاً عن مساهمتها الفاعلة في دعم أجندة التنويع الاقتصادي لدولة الإمارات.

  • سيد بصر شعيب
    سيد بصر شعيب

 


وقال سيد بصر شعيب، الرئيس التنفيذي للشركة العالمية القابضة: نؤكد على استراتيجية الشركة بالتزامها الراسخ بدعم شركة الدار، ونحن على يقين بأن الشركة قادرة على مواصلة دورها البارز في تشكيل مشهد العقارات في أبوظبي، والمساهمة الفعالة في دفع مسيرة التنمية المستدامة في دولة الإمارات.
ويجسّد هذا التأكيد فلسفة الاستثمار طويلة الأمد التي تنتهجها «العالمية القابضة»، وتركيزها الاستراتيجي على القطاعات التي تسهم بفاعلية في النمو والتنويع الاقتصادي الوطني. كما تواصل الشركة اتباع نهج منضبط في تخصيص رأس المال، مع التركيز على خلق القيمة وتحقيق النمو المستدام ضمن محفظتها الاستثمارية العالمية.

