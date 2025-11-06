الجمعة 7 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
اقتصاد

343 مليون درهم أرباح «الواحة كابيتال» خلال 9 أشهر

«الواحة كابيتال»
6 نوفمبر 2025 18:03

أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت شركة الواحة كابيتال عن تحقيق صافي أرباح عائدة للمساهمين بقيمة 343 مليون درهم خلال التسعة أشهر الأولى 2025، بارتفاع نسبته 22% على أساس سنوي، مدفوعةً بالأداء القوي عبر ركائز أعمالها الثلاثة «الواحة للاستثمار»، و«الاستثمارات الخاصة»، و«الواحة لاند».
وسجّلت الواحة كابيتال إجمالي دخل بلغ 1.084 مليار درهم خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2025، في حين بلغ صافي الأرباح العائدة للمساهمين 343 مليون درهم، بزيادة ملحوظة مقارنةً بـ282 مليون درهم تم تسجيلها خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.
أما خلال الربع الثالث من العام، فقد بلغ صافي الأرباح العائدة للمساهمين 134 مليون درهم، في حين وصل إجمالي الدخل إلى 373 مليون درهم.
وجاء هذا الأداء القوي مدفوعاً بتحقيق مكاسب قوية في القيمة السوقية إلى جانب إيرادات الرسوم المتكرّرة ضمن شركة الواحة للاستثمار، بالإضافة إلى ارتفاع تقييمات الأصول في محفظة الاستثمارات الخاصة. كما واصلت الشركة اتباع نهج منضبط في إدارة التكاليف، حيث جاءت المصروفات التشغيلية وتكاليف التمويل أقل من المستويات المرصودة في الميزانية.
وبحلول نهاية شهر سبتمبر 2025، سجّلت الواحة كابيتال نموّاً في إجمالي الأصول المُدارة بنسبة 6% ليصل إلى 12.2 مليار درهم، مقارنةً ب11.5 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من العام السابق. ويُعزى هذا النمو إلى التدفّقات القوية لرؤوس الأموال من مستثمرين خارجيين نحو الصناديق التابعة لشركة الواحة للاستثمار.

الواحة كابيتال
