مجلس الإمارات للسياحة يستعرض مشاريعه الجديدة للعام المقبل



أبوظبي (الاتحاد)

عقد مجلس الإمارات للسياحة اجتماعه الرابع لعام 2025، برئاسة معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، وعضوية رؤساء ومدراء عموم الهيئات السياحية المحلية في الدولة، وبحضور ممثلين عن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، حيث تم استعراض مجموعة من المشاريع السياحية الجديدة، التي يعتزم المجلس تنفيذها خلال العام المقبل، في إطار خططه الرامية إلى تعزيز نمو السياحة الإماراتية ودعم تنافسية مقوماتها، كما تابع الأعضاء ما تم إنجازه من توصيات ومخرجات صادرة عن الاجتماع السابق.

وأكد معالي عبدالله بن طوق، أن دولة الإمارات أولت اهتماماً كبيراً بتطوير وتنمية القطاع السياحي، باعتباره رافداً رئيسياً في تعزيز نمو الاقتصاد الوطني، حيث عملت الدولة على تطوير السياسات والاستراتيجيات والمشاريع المستدامة في هذا القطاع الحيوي، بما أسهم في تقديم تجارب سياحية متميزة وفريدة للسياح من جميع أنحاء العالم، وتحقيق إنجازات نوعية عززت ريادة المعالم والمقاصد السياحية الإماراتية على المستويين الإقليمي والعالمي.

وقال معاليه خلال الاجتماع: «تمثل المشاريع والمبادرات السياحية الجديدة للمجلس محطة مهمة لتعزيز نمو وتنافسية القطاع السياحي من خلال تعزيز العمل الوطني على إبراز التنوع السياحي وتطوير المنتجات السياحية وتوفير بنية تحتية رقمية متميزة للمعلومات السياحية في الدولة وفق أفضل الممارسات المتبعة، بما يسهم في رفع مكانة الإمارات كأفضل هوية سياحية حول العالم، وخلق قطاع سياحي مستدام في ضوء مستهدفات (رؤية نحن الإمارات2031)».

وتفصيلاً، ناقش المجلس استكمال مشروع «تحديث البيانات السياحية» بالتعاون بين الجهات الاتحادية والمحلية المعنية في الدولة، حيث يهدف المشروع إلى إنشاء منصة وطنية شاملة للمعلومات السياحية، تقوم على مبادئ الدقة والشفافية في قياس مؤشرات الأداء السياحي، وتمكّن من تبادل البيانات والمعلومات بسلاسة بين مختلف الجهات والهيئات ذات الصلة.

واستعرض الاجتماع عدداً من المشاريع السياحية الجديدة التي يخطط المجلس لتنفيذها خلال العام المقبل، ودورها الحيوي في دعم تحقيق مستهدفات «الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2031».

وبحث الاجتماع الاستعدادات الجارية لإطلاق النسخة السادسة من حملة «أجمل شتاء في العالم».

ومن المقرر إطلاق النسخة الجديدة من الحملة في ديسمبر المقبل، تزامناً مع حلول فصل الشتاء الذي يعد من أهم المواسم السياحية في الدولة، حيث تأتي هذه الحملة استمراراً للنجاحات التي حققتها في نسخها السابقة، لا سيما أن نسختها الخامسة تمكنت من تحقيق إيرادات فندقية تجاوزت 1.9 مليار درهم، وأسهمت في تسليط الضوء على أكثر من 290 وجهة سياحية في مختلف إمارات الدولة، مما جعلها نموذجاً ملهماً للتعاون بين الجهات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص في دعم القطاع السياحي الوطني وتعزيز تنافسية مكانة الإمارات كوجهة سياحية عالمية رائدة.

وفي محور آخر، بحث المجلس سبل تعزيز الشراكة السياحية بين دولة الإمارات وسلطنة عُمان في مجالي السياحة والتراث، وأهمية تسهيل حركة الزوار والسياح بين الدولتين الشقيقتين خلال المرحلة المقبلة.