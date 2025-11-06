أحمد بن سعود يشهد «قمة نظام هواوي البيئي لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا 2025»



شهد الشيخ أحمد بن سعود بن صقر القاسمي، رئيس اللجنة التنفيذية لهيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة، «قمة نظام هواوي البيئي لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا 2025» التي تجمع في رأس الخيمة نخبة من كبار التنفيذيين والمستثمرين والمسؤولين من دولة الإمارات والصين ودول المنطقة.وأكد الشيخ أحمد بن سعود أن إمارة رأس الخيمة تمضي بخطى واثقة نحو ترسيخ مكانتها كوجهة للمستقبل، انطلاقاً من رؤية صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، القائمة على بناء اقتصاد متنوع وقوي، وبيئة أعمال محفّزة على الابتكار والاستثمار.

وأشار إلى أن استضافة رأس الخيمة جانباً رئيساً من فعاليات القمة تمثل محطة جديدة في مسار التعاون المثمر مع كبرى الشركات التكنولوجية العالمية، بما يعزز حضور الإمارة في مشهد الاقتصاد الرقمي العالمي، موضحاً أن رأس الخيمة تواصل تعزيز مكانتها كوجهة جاذبة للاستثمار والإبداع عبر تمكين قطاعات التكنولوجيا والاقتصاد المعرفي، بوصفها محركات رئيسة للنمو المستدام.

وأضاف الشيخ أحمد بن سعود أن الاستثمار في الابتكار وتوسيع الشراكات مع المؤسسات الدولية يمثلان ركائز أساسية في استراتيجية الإمارة المستقبلية، إذ تسعى رأس الخيمة إلى بناء شبكة تعاون عالمية تقوم على تبادل المعرفة ونقل الخبرات وتطوير حلول تكنولوجية رائدة تسهم في تعزيز تنافسية الإمارة وترسيخ مكانتها كمركز مزدهر للأعمال والابتكار في المنطقة.

وتستضيف الإمارة حتى 7 نوفمبر جانباً رئيساً من فعاليات القمة التي تُنظمها شركة «هواوي تكنولوجيز»، وتشمل عقد منتدى في مركز المؤتمرات بفندق دبل تري باي هيلتون جزيرة المرجان، وذلك ضمن برنامج القمة الممتد حتى 8 نوفمبر بين دبي ورأس الخيمة.

ويشارك في فعاليات القمة أكثر من 150 مستثمراً ورجل أعمال من الصين، يمثلون قطاعات التكنولوجيا، والسياحة، والخدمات المالية، والعقارات، والاتصالات، والتجارة الإلكترونية، إلى جانب ممثلين عن الجهات الحكومية والشركات الوطنية، بما يعكس المكانة المتنامية للإمارة كمنصة جاذبة للشراكات الاقتصادية والاستثمارية النوعية.

ويُركّز برنامج رأس الخيمة ضمن القمة على تعزيز التعاون الاقتصادي بين دولة الإمارات وجمهورية الصين الشعبية، وتشجيع الاستثمارات في قطاعات الابتكار والتقنيات الحديثة، إلى جانب استعراض فرص الأعمال في الإمارة ومشروعاتها المستقبلية. كما يشمل البرنامج جلسات حوارية وورش عمل، وأنشطة ثقافية وتراثية تُبرز الهوية الإماراتية ومعالم رأس الخيمة الطبيعية والسياحية.

وتؤكد استضافة رأس الخيمة جانباً من هذه القمة الدولية رؤيتها الطموحة في بناء مستقبل قائم على التنوع الاقتصادي واستقطاب الاستثمارات النوعية، وترسيخ مكانتها كوجهة إقليمية وعالمية مزدهرة للأعمال، والسياحة، والابتكار، وجودة الحياة، والاستدامة.