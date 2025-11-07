السبت 8 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
اقتصاد

5.27 تريليون دولار تجارة الصين في 10 أشهر بنمو 3.6 %

5.27 تريليون دولار تجارة الصين في 10 أشهر بنمو 3.6 %
7 نوفمبر 2025 19:48

أظهرت بيانات رسمية صادرة عن الهيئة العامة للجمارك الصينية، أن إجمالي قيمة واردات وصادرات السلع في الصين بلغ 37.31 تريليون يوان «نحو 5.27 تريليون دولار» خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري.وذكرت الهيئة أن هذا الرقم يمثل زيادة بنسبة 3.6% على أساس سنوي، إلا أنها أشارت إلى أن وتيرة الزيادة المسجلة في الأشهر العشرة الأولى تباطأت مقارنة بالنمو البالغ 4% المسجل في الأشهر التسعة الأولى من العام.
وفي شهر أكتوبر وحده، سجلت واردات وصادرات السلع الصينية نمواً طفيفاً بنسبة 0.1% على أساس سنوي، لتصل قيمتها الإجمالية إلى 3.7 تريليون يوان.

 

