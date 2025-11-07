السبت 8 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
اقتصاد

«آر تي أكس» تستعرض ابتكاراتها بمجالي الدفاع والطيران في «دبي للطيران 2025»

«آر تي أكس» تستعرض ابتكاراتها بمجالي الدفاع والطيران في «دبي للطيران 2025»
7 نوفمبر 2025 20:04

دبي (الاتحاد)
أعلنت شركة «آر تي أكس» عن مشاركتها في معرض دبي للطيران 2025 - الذي يُقام خلال الفترة من 17 إلى 21 نوفمبر - حيث تستعرض محفظتها الشاملة من التقنيات التحويلية وأنظمة الدفاع المتقدمة وتقنيات الطيران التجاري. 
وستركز الشركة خلال المعرض على إبراز قوة نموذجها التشغيلي الذي يجمع خبرات وحدات أعمالها الثلاث - كولينز أيروسبيس، وبرات آند ويتني، وريثيون - لتقديم حلول متطورة لعملائها العالميين، وبناء منظومة طيران مرنة وقادرة على مواكبة متطلبات المستقبل، وتعزيز جاهزية المنظومة الدفاعية في المنطقة.وتقدم «آر تي أكس»، في نسخة هذا العام من المعرض، أحدث تقنياتها في مجالات الدفاع الجوي والصاروخي المتكامل، وصد هجمات الطائرات المسيّرة من دون طيار، والعمليات الحربية الجوية، وتشمل عروض الشركة الاتصالات التكتيكية، وأنظمة الملاحة والتوقيت الدقيقة، بالإضافة إلى الجيل الأحدث من أنظمة الدفع للطائرات العسكرية والتجارية، وحلول ما بعد البيع.
وبهذه المناسبة قال فهد المهيري، المدير العام لشركة «ريثيون الإمارات» التابعة ل«آر تي أكس»: «يؤكد حضورنا معرض دبي للطيران على التزام «آر تي أكس» المستمر بدفع عجلة الابتكار في المجالين الدفاعي والتجاري ورسم ملامح مستقبل قطاع الطيران في دولة الإمارات والمنطقة عموماً ونعمل في هذا السياق على توفير قدرات متطورة وحفز التميز التكنولوجي بما يدعم التوسع المحلي».
وتأكيداً على شراكتها الراسخة مع دولة الإمارات، تُواصل «آر تي أكس» تعزيز قدرات التصنيع المحلي ودعم البرامج الصناعية المشتركة والمبادرات التعليمية في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، والتي تساهم جميعها في تنمية كوادر إماراتية ذات مهارات عالية.

