227 مليون درهم صافي أرباح «تعاونية الاتحاد» في 9 أشهر

دبي (الاتحاد)

سجلت «تعاونية الاتحاد» إجمالي دخل بلغ 1.7 مليار درهم خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2025 بارتفاع نسبته 8% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، فيما بلغت الأرباح قبل الضرائب 251 مليون درهم بزيادة 6% على أساس سنوي، والأرباح بعد الضرائب 227 مليون درهم بنمو 7%.

وأكدت التعاونية أن الربع الثالث شهد أعلى مبيعات في تاريخها منذ إدراجها في سوق دبي المالي، مدفوعة بالنمو القوي في قاعدة العملاء وتوسّع خدماتها الرقمية والميدانية.

وتفصيلاً، قال محمد الهاشمي الرئيس التنفيذي لـ«تعاونية الاتحاد» إن التعاونية تواصل تحقيق نتائج استثنائية بفضل استراتيجيتها التي تضع العملاء في صدارة أولوياتها، لافتاً إلى أن التعاونية اليوم ليست مجرد سلسلة متاجر ومراكز تجارية وفروع، بل منظومة متكاملة للابتكار في تجارة التجزئة الرقمية والمستدامة.

وأضاف الهاشمي: شهدنا نمواً لافتاً في عدد العملاء النشطين بنسبة 19%، وزيادة في عدد العملاء الجدد بنسبة 66% على أساس سنوي، إلى جانب ارتفاع مبيعات التجارة الإلكترونية بنسبة 27%، ما يعزّز حضور التعاونية كلاعب أساسي في مجال التجزئة.

وأشار الهاشمي إلى أن التعاونية واصلت الاستثمار في تطوير متاجرها وبنيتها التحتية، حيث تم افتتاح 4 متاجر جديدة وتجديد وتحديث وتطوير 4 أخرى خلال العام الحالي، فضلاً عن إطلاق أول متجر تقليدي بخدمة الاشتراك في إمارة دبي، وتوسيع حلول الدفع الذاتي والمحمول في متاجر التعاونية «ادفع وانطلق» و«امسح وانطلق».

وأكد الرئيس التنفيذي أن برنامج الولاء «تميّز» حقق معدلات عالية في نسبة المستخدمين على مستوى الدولة، بنسبة وصلت إلى 87% من المستخدمين النشطين.

وأكد أن نسبة التوطين في التعاونية بلغت 38% حتى الآن، مشيراً إلى أن التعاونية تدعم رؤية الدولة بالاهتمام بالعنصر النسائي وتنصيب المرأة مناصب قيادية، إذ بلغت نسبة العنصر النسائي في المناصب القيادية 25%، إضافة إلى إطلاق أكاديمية تعاونية الاتحاد لتدريب موظفيها على المهارات المختلفة، فضلا عن قدرتها وسعيها المستمر إلى تمكين الموظفين والمساهمين لتحقيق إنجازات تليق باسم التعاونية وريادتها.