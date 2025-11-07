«الاتحاد لخدمات المطار» تُطلق هويتها المؤسسية الجديدة تحت اسم «فيلورا»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت شركة الاتحاد لخدمات المطار «EAS» عن إطلاق هويتها المؤسسية الجديدة تحت اسم «فيلورا»، والتي توحّد تحت مظلتها ثلاثة قطاعات رئيسية تشمل خدمات المناولة الأرضية، والشحن والخدمات اللوجستية، والخدمات الأمنية، ويأتي هذا التحول كخطوة محورية ضمن مسيرة تطوير خدمات الطيران في أبوظبي، بما يسهم في تعزيز التكامل بين مختلف وحدات الأعمال، ورفع كفاءة العمليات، وترسيخ نهج يركز على الشركاء والعملاء.توحّد «فيلورا» هذه الخدمات الأساسية ضمن منصة متكاملة لتقديم حلول طيران شاملة تُعزّز الكفاءة والابتكار وجودة الخدمة، كما تعكس الهوية الموحدة نهجاً استراتيجياً في سبيل تحسين العمليات وتحقيق التميز التشغيلي، وتعزيز التنسيق بين مختلف وحدات الأعمال، وتقديم قيمة مضافة للشركاء والعملاء من خلال خدمات أكثر تميّزاً.

ومن جانبه، أوضح جبران البريكي، الرئيس التنفيذي لشركة «فيلورا»: «يُشكّل إطلاق فيلورا إنجازاً هاماً يستند إلى النجاحات البارزة والأسس الراسخة، التي أرستها الاتحاد لخدمات المطار وجهودها الاستثنائية على مدى العقود الأربعة الماضية، مما يتيح لنا مواصلة مسيرة التميز والانطلاق نحو مرحلة جديدة من النمو والتطور، وتنطلق فيلورا برؤية واضحة لمواصلة ريادتنا العالمية في قطاع خدمات الطيران، ومن خلال توحيد خدماتنا المختلفة تحت علامة تجارية واحدة، نهدف إلى تقديم تجربة أفضل لجميع عملائنا وشركائنا، مع التزامنا الدائم بالارتقاء بكل رحلة وتعزيز كفاءة الأداء، كما نسعى إلى ترسيخ معايير جديدة للتميز والمساهمة في دعم منظومة الطيران في إمارة أبوظبي وترسيخ مكانتها كمركز عالمي رائد لقطاع الطيران».

واستناداً إلى الخبرة الراسخة والإرث العريق لشركة الاتحاد لخدمات المطار، ستواصل «فيلورا» لعب دور محوري في دعم مطارات أبوظبي وتعزيز مكانة الإمارة كمركز عالمي رائد لقطاع الطيران. وتؤكد الشركة التزامها بالارتقاء بالقطاع من خلال التميز التشغيلي، والابتكار، وترسيخ ثقافة التحسين المستمر بما يتماشى مع الطموحات الاقتصادية الشاملة لإمارة أبوظبي.

ومع إطلاق الهوية الجديدة، تتولى «فيلورا» الإشراف على العمليات اليومية عبر عدة قطاعات أعمال، مدعومة بفريق متنوع وذي خبرات عالية يضم أكثر من 5000 موظف يعملون على تقديم مستويات استثنائية من الخدمة والموثوقية للشركاء والعملاء.