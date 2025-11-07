379 مليار درهم صافي أرباح «دانة غاز» خلال 9 أشهر

الشارقة (الاتحاد)

أعلنت شركة «دانة غاز» أكبر شركة خاصة عاملة في قطاع الغاز الطبيعي في منطقة الشرق الأوسط، عن نتائجها المالية للأشهر التسعة الأولى المنتهية في 30 سبتمبر 2025.

وسجّلت الشركة أرباحاً صافية بلغت 379 مليون درهم (103 ملايين دولار) خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، مقارنةً بـ 410 ملايين درهم (112 مليون دولار) خلال الفترة ذاتها من عام 2024. وبلغت إيرادات الفترة 935 مليون درهم (255 مليون دولار)، مقارنة بمليار درهم (286 مليون دولار) في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024.

ويُعزى الانخفاض في الربحية بنسبة 8% بشكل رئيس إلى تراجع الإنتاج في مصر وانخفاض متوسط أسعار خام برنت خلال عام 2025، (71 دولاراً للبرميل مقابل 83 دولاراً للبرميل في الفترة نفسها عام 2024)، وفي المقابل، فقد أسهمت الزيادة في أسعار الغاز في مصر عقب توقيع اتفاقية دمج مناطق الامتياز في في تعويّض هذا الانخفاض جزئياً.

وحافظ الأداء العام للشركة على قوته خلال الفترة، مدعوماً بالتميز التشغيلي المستمر في إقليم كردستان العراق والنجاح في الإنجاز المبكر لمشروع «خورمور 250» في أكتوبر 2025. وتُضيف المنشأة الجديدة قدرة معالجة للغاز تبلغ 250 مليون قدم مكعب قياسي (مقمق) يوميًا إلى حقل «خور مور»، مما يرفع إجمالي الطاقة الإنتاجية للحقل بنسبة 50% ويعزز إمكانات الإنتاج المستقبلية بشكل كبير. ومن المتوقع أن تُسهم هذه التوسعة، عند تشغيلها بكامل طاقتها، في تعزيز إيرادات الشركة بنسبة تصل إلى 35%، مما يُمثل إضافة نوعية لإيرادات الشركة وتدفقاتها النقدية.

ويُمثل هذا الإنجاز أحد أهم إنجازات البنية التحتية للطاقة التي يُنفذها القطاع الخاص في العراق خلال السنوات الأخيرة، ويُبرهن على قدرة «دانة غاز» على تنفيذ المشاريع المعقدة.كما حافظت الشركة على تقدم مُطّرد في مصر ضمن برنامجها الاستثماري البالغة قيمته 100 مليون دولار، حيث تتواصل أنشطة الحفر وإعادة استكمال الآبار في أعقاب النتائج الناجحة المُحققة في بئري «بيجونا 2» و«بلسم 3» في وقت سابق من هذا العام، بهدف تعزيز الإنتاج من الحقول القائمة.

وفي هذه المناسبة، قال ريتشارد هول، الرئيس التنفيذي لشركة «دانة غاز»: «على الرغم من بيئة أسعار النفط المنخفضة، فقد حافظت أعمالنا على مرونتها، حيث أُنجز مشروع خورمور250 بنجاح ليشكل محطة رئيسة ستُعزز من قدراتنا الإنتاجية وتحقق أثراً مالياً إيجابياً في السنوات المقبلة، إلى جانب ذلك، يبرهن برنامجنا الاستثماري في مصر وخططنا لتطوير حقل جمجمال في إقليم كردستان العراق على التزامنا بمشاريع التوسعة والنمو. كما نواصل تركيزنا على الحفاظ على توزيعات أرباح مستدامة لمساهمينا، بينما نبني على هذه الإنجازات ونواصل أداءنا التشغيلي والمالي القوي».