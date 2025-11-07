363 مليون دولار إيرادات «سبيس 42» بنهاية الربع الثالث

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت شركة سبيس 42، عن نتائجها المالية الموحدة لفترة الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2025، مسجلة إيرادات بلغت 363 مليون دولار.

وسجلت «خدمات الفضاء»، وهي أكبر وحدات الأعمال في الشركة، نمواً بنسبة 11% في إيرادات الربع الثالث مقارنة بالربع السابق، مدعومةً بعقدٍ حكومي جديد بقيمة 700 مليون دولار ويمتد لـ 15 سنة، ودخل حيّز التنفيذ في الأول من يوليو عقب الإطلاق الناجح للقمر الاصطناعي «الثريا-4»، إلى جانب تحقيق نمو مزدوج الرقم في إيرادات الحلول المدراة.

ومن المتوقع أن يستمر هذا الزخم مع إطلاق تطبيقات جديدة في مجالي الأمن الوطني والقطاع التجاري، فيما حافظت الشركة على هوامش ربح قوية بفضل التحسين التشغيلي المستمر.

واختتمت «سبيس 42» الأشهر التسعة الماضية بسيولة نقدية وودائع قصيرة الأجل بلغت 755 مليون دولار، وإيرادات مستقبلية متعاقدٍ عليها بقيمة 6.7 مليار دولار، إلى جانب حصولها على تسهيلات تمويلية جديدة بقيمة 696 مليون دولار مدعومة من وكالات ائتمان الصادرات لتمويل برنامج تطوير القمرين الصناعيين «الياه-4» و«الياه-5».

وفي أكتوبر، تلقّت الشركة دفعة مقدّمة إضافية بقيمة 300 مليون دولار من حكومة دولة الإمارات ضمن العقد الحكومي البالغ 5.1 مليار دولار والممتد لسبعة عشر عاماً، ما عزّز مرونتها المالية وقدرتها على تنفيذ استراتيجيتها الطموحة.

وقال كريم الصبّاغ، العضو المنتدب لشركة «سبيس 42»، إن الشركة نجحت منذ تأسيسها العام الماضي في إرساء دعائم نمو مستدام، من خلال تعزيز قدراتها ذات الاستخدام المزدوج، وإعادة هيكلة قاعدة التكاليف، وتطوير وحدة «الحلول الذكية» لتصبح منصّةً متكاملةً ترتكز على رصد الأرض والتحليلات الجيومكانية والذكاء الاصطناعي.

ولفت إلى أنه تم العمل في الوقت ذاته على إنهاء المشاريع غير المنسجمة مع توجه الشركة الإستراتيجي الجديد، ما مكنها من توجيه الموارد نحو مجالات تحقق قيمة أكبر على المدى الطويل.

وأكد أن أداء الربع الثالث يجسد ثمرة هذا التحوّل، حيث تم تحقيق نمواً متواصلاً في الإيرادات عبر جميع أنشطة الشركة، إلى جانب تقدّمٍ ملموسٍ في مبادراتٍ استراتيجيةٍ محورية، أبرزها إطلاق مشروع «إكواتيس» للاتصال المباشر بين الأجهزة والأقمار الصناعية، الذي يمتلك مقوّمات من شأنها أن تعيد رسم ملامح مسار نمو «سبيس 42» في السنوات المقبلة.