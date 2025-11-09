محمد كركوتي يكتب: الرسوم التجارية وتحولات العلاقات الدولية

لم يكن أحد يتوقع أن تسوء العلاقات التجارية إلى هذا المستوى بين الولايات المتحدة وكندا، حتى في ظل فهم توجهات الرئيس الأميركي دونالد ترامب، التي غالباً لا تأخذ في الاعتبار البعد التاريخي والتشاركي مع الدول الأخرى. العلاقة بين الجارين الكبيرين، أكثر من تاريخية إن جاز الوصف، لكنها في مرحلة المعارك التجارية الراهنة، أظهرت هشاشة، ولا سيما في ظل حكومة كندية جديدة، يقودها مارك كارني المنتمي للتيار الليبرالي، والذي يتمتع بخبرة مالية واقتصادية عالية المستوى والقيمة. لا اعتبارات عند البيت الأبيض لأي شيء، سوى ما ستجنيه البلاد من التعريفات الجمركية، خصوصاً مع قناعة تاريخية عند ترامب، بأن بلاده تتعرض لـ «الظلم التجاري» منذ عقود.

هذه الحالة بين الجارين الكبيرين، دفعت تلقائياً مسارات تجارية بين كندا ودول العالم الأخرى للأمام. لكن الأهم فيها الصين، التي لم تكن يوماً على علاقة جيدة مع أوتاوا، بل تعد الأسوأ بين بكين ودولة غربية. المخاطر لا تغير التوجهات فحسب، بل تبدل حتى التحالفات أحياناً، إلى درجة أن أعلن كارني، بأن المحادثات الأخيرة التي أجراها مع الرئيس الصيني شي جين بينج، شكلت «نقطة تحول في العلاقات». وهذا ما يفسر عملياً مساعي كندا المعلنة في مضاعفة صادراتها غير الأميركية، الأمر الذي رفع بالطبع من غضب واشنطن، التي تعمل على إعادة جارتها الضخمة إلى دائرتها، ولكن وفق معايير ترامب. إلا أن المفاوضات التجارية الكندية مع الأخير، تعرضت قبل أيام لضربة بقرار الولايات المتحدة بوقفها، كنوع من الاعتراض الأميركي على إعلان كندي لم يرضَ البيت الأبيض.

الحالة الكندية الصينية الجديدة، ليست فريدة من نوعها في الوقت الراهن، فقد صارت العلاقات مثلاً بين بكين والاتحاد الأوروبي واليابان وكوريا الجنوبية أقرب مما كانت عليه على مدى عقود، بفعل الحراك التجاري الأميركي. فرسوم ترامب تصنع بالفعل التحولات في العلاقات الدولية. ففي حين جمد الأخير الرسوم على الصين لفترة في إطار الهدنة معها، هدد بإضافة 10% على السلع الكندية في الفترة المقبلة. ولا شك في أن مثل هذه التوجهات ستدفع حتى الخصوم الأشداء إلى تفاهمات في زمن الاضطراب التجاري. مرة أخرى، المخاطر تضع معاييرها في الميدان، كما الشروط والقيود.