الثلاثاء 11 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«المصرف المركزي» و«الإمارات للإفتاء الشرعي» يطلقان برنامجاً للمعاملات المالية الإسلامية

«المصرف المركزي» و«الإمارات للإفتاء الشرعي» يطلقان برنامجاً للمعاملات المالية الإسلامية
10 نوفمبر 2025 14:59

أطلق مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي ومجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، برنامجاً تدريبياً متخصّصاً يهدف إلى تأهيل منسوبي كوادر الإفتاء في مجال المعاملات المالية الإسلامية.

وتضمن البرنامج سلسلة من الدورات التدريبية المُكثَّفة التي تناولت أبرز الموضوعات الخاصة بالمالية الإسلامية والاقتصادية، ويأتي ذلك ضمن إطار التعاون وبناء الشراكات بين المؤسسات الاتحادية.

ويهدف البرنامج إلى إطلاع المشاركين على طبيعة أنشطة المصارف الإسلامية والمعاملات المالية في الدولة، ومستجدات المعاملات المالية الإسلامية، وضبطِ عقودها وآليات إصدارها، إلى جانب التأكيد على أهمية التشريعات المالية والقوانين والأنظمة المالية المعمول بها.

كما يسعى البرنامج إلى تمكين منسوبي كوادر الإفتاء من إصدار فتاوى مؤصّلة قادرة على مواكبة متطلبات الواقع المالي المعاصر، ودعم الاقتصاد الوطني.

أخبار ذات صلة
8 دورات تدريبية للكوادر الإفتائية لتعزيز استقرار الأسر وتماسك المجتمع
عبدالله بن بيّه: يوم العلم تجسيد لمعاني الاتحاد

ويسهم البرنامج في تعزيز معرفة وفهم المشاركين للتشريعات والمفاهيم والتطبيقات المالية المعتمدة في الدولة، خاصة فيما يتعلق بالمعاملات المالية الإسلامية، الأمر الذي يضمن إعداد وإصدار محتوى إفتائي مؤصل مبني على واقع الأنظمة المالية الإسلامية.

كما يتيح البرنامج لكوادر المجلس فرصة التفاعل مع الخبراء المختصين في سكرتارية الهيئة العليا الشرعية بالمصرف المركزي، ومناقشة القضايا والمعاملات التي شهدت تطوراً ملحوظاً في الدولة مؤخراً.

ويأتي البرنامج تماشياً مع التزام مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي بتعزيز كفاءة كوادره، وتطوير أدوات الإفتاء بما يواكب تطورات القطاع المالي في الدولة، ويسهم في دعم جهود التنمية الاقتصادية المستدامة.

المصدر: وام
مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي
المصرف المركزي
آخر الأخبار
رجال إطفاء أوكرانيون قرب سيارات محترقة بعد هجوم روسي بمسيرات في كييف (رويترز)
الأخبار العالمية
الكرملين: نريد إنهاء الحرب في أوكرانيا بأقرب وقت
اليوم 01:14
سيارات للصليب الأحمر تنقل جثة جندي إسرائيلي من غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
إسرائيل تسلم 15 جثماناً لفلسطينيين محتجزة لديها عبر الصليب الأحمر
اليوم 01:14
أحد مراكز الاقتراع في بغداد
الأخبار العالمية
العراقيون ينتخبون اليوم برلمانهم الجديد
اليوم 01:14
امرأة تجلس خارج مخيم للمهاجرين بجزيرة مايوت الفرنسية - أرشيفية
الأخبار العالمية
«مفوضية اللاجئين»: تغير المناخ أجبر الملايين على النزوح
اليوم 01:14
هجوم على قرية في نيجيريا (أرشيفية)
الأخبار العالمية
200 قتيل بمواجهات مسلحة في نيجيريا
اليوم 01:14
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©