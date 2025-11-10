«المصرف المركزي» و«الإمارات للإفتاء الشرعي» يطلقان برنامجاً للمعاملات المالية الإسلامية

أطلق مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي ومجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، برنامجاً تدريبياً متخصّصاً يهدف إلى تأهيل منسوبي كوادر الإفتاء في مجال المعاملات المالية الإسلامية.

وتضمن البرنامج سلسلة من الدورات التدريبية المُكثَّفة التي تناولت أبرز الموضوعات الخاصة بالمالية الإسلامية والاقتصادية، ويأتي ذلك ضمن إطار التعاون وبناء الشراكات بين المؤسسات الاتحادية.

ويهدف البرنامج إلى إطلاع المشاركين على طبيعة أنشطة المصارف الإسلامية والمعاملات المالية في الدولة، ومستجدات المعاملات المالية الإسلامية، وضبطِ عقودها وآليات إصدارها، إلى جانب التأكيد على أهمية التشريعات المالية والقوانين والأنظمة المالية المعمول بها.

كما يسعى البرنامج إلى تمكين منسوبي كوادر الإفتاء من إصدار فتاوى مؤصّلة قادرة على مواكبة متطلبات الواقع المالي المعاصر، ودعم الاقتصاد الوطني.

ويسهم البرنامج في تعزيز معرفة وفهم المشاركين للتشريعات والمفاهيم والتطبيقات المالية المعتمدة في الدولة، خاصة فيما يتعلق بالمعاملات المالية الإسلامية، الأمر الذي يضمن إعداد وإصدار محتوى إفتائي مؤصل مبني على واقع الأنظمة المالية الإسلامية.

كما يتيح البرنامج لكوادر المجلس فرصة التفاعل مع الخبراء المختصين في سكرتارية الهيئة العليا الشرعية بالمصرف المركزي، ومناقشة القضايا والمعاملات التي شهدت تطوراً ملحوظاً في الدولة مؤخراً.

ويأتي البرنامج تماشياً مع التزام مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي بتعزيز كفاءة كوادره، وتطوير أدوات الإفتاء بما يواكب تطورات القطاع المالي في الدولة، ويسهم في دعم جهود التنمية الاقتصادية المستدامة.