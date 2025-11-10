الهلال للمشاريع تستثمر مليار درهم في أسواق النمو بالمنطقة



الشارقة (الاتحاد)

أعلنت الهلال للمشاريع الاستثمارية، منصّة الاستثمارات الاستراتيجية لشركة الهلال للمشاريع، عزمها استثمار مليار درهم خلال السنوات الثلاث المقبلة في أسواق تشهد نمواً متسارعاً، تشمل الهند، وجنوب شرق آسيا، ودول مجلس التعاون الخليجي.

وستُنفِّذ المنصة هذا الاستثمار عبر رؤوس أموال مباشرة وعبر صناديق استثمارية، في إطار استراتيجية توسع مدروسة تُركِّز على أربعة قطاعات تشمل قطاع المستهلكين، والرعاية الصحية، والتصنيع، والخدمات المالية.

وقال بدر جعفر، الرئيس التنفيذي للهلال للمشاريع: «نعكِف على توسيع خريطة استثماراتنا في الأسواق السريعة النمو بدول الخليج والهند وجنوب شرق آسيا، حيث يلتقي النمو السكاني المتسارع مع الإصلاحات التشريعية وتزايد الاعتماد على الحلول الرقمية، ما يخلق فرصاً مشجِّعة عبر مختلف القطاعات، وفي ظل التحولات الاقتصادية العالمية المتسارعة. ونؤمن بأن هذه المناطق توفّر بيئة خصبة للاستثمارات الاستراتيجية الطويلة الأمد ذات الأهداف الواضحة، بهدف بناء شركات تنافسية عالمياً، تلبّي الاحتياجات الاجتماعية وتتميز بالحصافة المالية التي تضمن نجاحها المستدام».

وتستهدف «الهلال للمشاريع الاستثمارية» من خلال هذه الاستثمارات الاستحواذ على حصص أقلّية مؤثرة في الشركات ذات المقومات الواعدة، عبر تخصيص ما بين 75 و200 مليون درهم لكل صفقة، دعماً لمسيرتها في النمو من خلال التمويل الاستراتيجي، والحوكمة الفعّالة، وربطها بشبكة «الهلال للمشاريع» العالمية الواسعة. وتركّز المنصّة على أربعة قطاعات محورية تشمل المستهلكين، والرعاية الصحية، والتصنيع، والخدمات المالية. كما تحرص «الهلال للمشاريع الاستثمارية» على توافق جميع استثماراتها مع معايير البيئة والمجتمع والحوكمة، ومع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، مما يعكس التزامها بالاستثمارات المسؤولة والمؤثرة.

من جهتها قالت غادة عبد القادر، نائبة الرئيس الأولى في الهلال للمشاريع الاستثمارية: «نركز في الهلال للمشاريع الاستثمارية على بناء شراكات طويلة الأمد مع روّاد الأعمال وفرق الإدارة، بهدف تحقيق قيمٍ مستدامة وتنمية جيلٍ وطيدٍ من قادة الأعمال في المستقبل. ومع تسارع النمو السكاني وارتفاع مستويات الدخل، وسط منظومة داعمة للاستثمار، تُمثل أسواق الأسواق المستهدفة بيئة مثالية لتوسيع نطاق الأعمال وتحقيق عوائد مجزية». وتستهدف هذه الاستراتيجية رفع القدرة التنافسية العالمية للشركات المتوسطة الرائدة في محور دول مجلس التعاون الخليجي وآسيا، عبر الاستفادة من شبكة علاقات «الهلال للمشاريع» الواسعة، وتكامل محفظتها الاستثمارية، ورؤيتها طويلة الأمد، بما يتيح تسريع وتيرة النمو المستدام.

وكانت الهلال للمشاريع قد بدأت دخولها إلى أسواق الهند وجنوب شرق آسيا في عام 2017 عبر منصّتها المخصّصة لرأس المال الاستثماري «الهلال للمشاريع الناشئة»، ولديها استثمارات مستمرة في تلك الأسواق منذ ذلك الحين. وبتكثيف استثماراتها في هذه المنطقة عبر منصتها الأخرى «الهلال للمشاريع الاستثمارية»، التي تركّز على تمويل الشركات المتوسطة وصناديق الأسهم الخاصة، تعتزم الشركة تدعيم مسارات نموها، استناداً إلى الشراكات الاستراتيجية في دول الخليج وآسيا، وسجّلها الحافل بنجاحات استثمارية مستدامة. وأعلنت «الهلال للمشاريع الاستثمارية» مؤخراً عن استثمارها في جولة تمويل من الفئة «ج» بقيمة 50 مليون دولار أميركي لصالح شركة Flipspaces، وهي شركة متخصصة في مجال التصميم الداخلي وتنفيذ المساحات التجارية المعتمدة على التقنيات الحديثة، وتزاول أعمالها في كلٍّ من الهند والولايات المتحدة الأميركية.