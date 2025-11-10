الثلاثاء 11 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
اقتصاد

الهلال للمشاريع تستثمر مليار درهم في أسواق النمو بالمنطقة

الهلال للمشاريع تستثمر مليار درهم في أسواق النمو بالمنطقة
10 نوفمبر 2025 18:24


الشارقة (الاتحاد)
 أعلنت الهلال للمشاريع الاستثمارية، منصّة الاستثمارات الاستراتيجية لشركة الهلال للمشاريع، عزمها استثمار مليار درهم خلال السنوات الثلاث المقبلة في أسواق تشهد نمواً متسارعاً، تشمل الهند، وجنوب شرق آسيا، ودول مجلس التعاون الخليجي.

وستُنفِّذ المنصة هذا الاستثمار عبر رؤوس أموال مباشرة وعبر صناديق استثمارية، في إطار استراتيجية توسع مدروسة تُركِّز على أربعة قطاعات تشمل قطاع المستهلكين، والرعاية الصحية، والتصنيع، والخدمات المالية.

وقال بدر جعفر، الرئيس التنفيذي للهلال للمشاريع: «نعكِف على توسيع خريطة استثماراتنا في الأسواق السريعة النمو بدول الخليج والهند وجنوب شرق آسيا، حيث يلتقي النمو السكاني المتسارع مع الإصلاحات التشريعية وتزايد الاعتماد على الحلول الرقمية، ما يخلق فرصاً مشجِّعة عبر مختلف القطاعات، وفي ظل التحولات الاقتصادية العالمية المتسارعة. ونؤمن بأن هذه المناطق توفّر بيئة خصبة للاستثمارات الاستراتيجية الطويلة الأمد ذات الأهداف الواضحة، بهدف بناء شركات تنافسية عالمياً، تلبّي الاحتياجات الاجتماعية وتتميز بالحصافة المالية التي تضمن نجاحها المستدام».

