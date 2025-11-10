الثلاثاء 11 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«المالية» تُطلق مبادرة «قادة المال» لتمكين الكفاءات الوطنية الشابة

جانب من المشاركين في مبادرة «قادة المال» (من المصدر)
11 نوفمبر 2025 01:10

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
الإمارات.. دور داعم لمسار سياسي سوداني بقيادة مدنية
إطلاق شبكة مهابط الطائرات العمودية الكهربائية لدعم تشغيل التاكسي الطائر بأبوظبي

أعلنت وزارة المالية عن إطلاق مبادرة «قادة المال» ضمن برنامج «المستشارين الماليين الشباب» الذي أطلقته المؤسسة الاتحادية للشباب بالشراكة مع وزارة المالية، ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وهيئة الأوراق المالية والسلع، وعدد من الجهات الوطنية والخاصة، لتأهيل الشباب الإماراتي كمستشارين ماليين معتمدين.
وتهدف مبادرة «قادة المال» إلى تمكين نخبة من الشباب الإماراتي من خوض تجربة عملية متكاملة داخل منظومة العمل المالي الحكومي، واكتساب المعارف والمهارات، التي تؤهلهم لتولي أدوار قيادية مؤثرة في قطاع المالية العامة، بما يواكب متطلبات الاقتصاد الوطني ويعزّز تنافسية الدولة عالمياً.
وقال معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية: «تأتي مبادرة (قادة المال) في إطار التزام وزارة المالية بتعزيز المشاركة المجتمعية في مسيرة التنمية الوطنية، ومساهمتها في تحقيق مستهدفات عام المجتمع من خلال تمكين الشباب الإماراتي وإعدادهم ليكونوا شركاء قادرين على قيادة مستقبل القطاع المالي في الدولة. فالشباب هم ركيزة التنمية وأساس استدامة التقدم، ونسعى من خلال هذه المبادرة إلى فتح آفاق معرفية ومهنية جديدة أمامهم تُمكّنهم من بناء مسارات قيادية في منظومة العمل المالي الحكومي».
وأضاف معاليه: «تشكل هذه المبادرة ترجمة عملية لرؤية الوزارة في تطوير رأس المال البشري الوطني، عبر إتاحة تجربة متكاملة تدمج بين المعرفة النظرية والتطبيق العملي داخل قطاعات وزارة المالية المختلفة، مثل الميزانية والإيرادات، والإدارة المالية الحكومية، والتشريعات الضريبية، والعلاقات المالية الدولية، للتعرف على ملفات هامة ضمن نطاق عمل الوزارة».

بيئة مُحفزة
من جهته، قال معالي الدكتور سلطان بن سيف النيادي، وزير دولة لشؤون الشباب: «تأتي مبادرة (قادة المال) ضمن برنامج (المستشارين الماليين الشباب) لتعكس التزام الدولة بتوفير بيئة محفزة تدعم الشباب وتمكنهم من اكتساب الخبرات العملية والمعرفة المالية اللازمة لتطوير مهاراتهم وقدراتهم القيادية، إذ يمثل هذا النوع من البرامج ترجمة حقيقية لتوجهات الدولة ورؤية القيادة الرشيدة، لتمكين الشباب وتأهيلهم ليكونوا شركاء فاعلين في صياغة مستقبل الوطن وتحقيق التنمية المستدامة».
وأضاف معاليه: «إن هذه الخطوة تعكس أهمية التعاون والتكامل بين الجهات الحكومية لتأهيل الشباب وتمكينهم في مجال الثقافة المالية، بما يتواءم مع توجهات الدولة بتزويدهم بالمعرفة والأدوات التي تؤهلهم لاتخاذ قرارات مالية استراتيجية، لا سيما أن هذه المبادرة تأتي ضمن الجهود الوطنية المشتركة لتحقيق مستهدفات الأجندة الوطنية للشباب 2031، عبر محور الاقتصاد، الذي يرسخ دور الشباب في قيادة المستقبل المالي للدولة بثقة وكفاءة».

وزارة المالية
الإمارات
الكفاءات الوطنية
المؤسسة الاتحادية للشباب
هيئة الأوراق المالية والسلع
مصرف الإمارات المركزي
آخر الأخبار
رجال إطفاء أوكرانيون قرب سيارات محترقة بعد هجوم روسي بمسيرات في كييف (رويترز)
الأخبار العالمية
الكرملين: نريد إنهاء الحرب في أوكرانيا بأقرب وقت
اليوم 01:14
سيارات للصليب الأحمر تنقل جثة جندي إسرائيلي من غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
إسرائيل تسلم 15 جثماناً لفلسطينيين محتجزة لديها عبر الصليب الأحمر
اليوم 01:14
أحد مراكز الاقتراع في بغداد
الأخبار العالمية
العراقيون ينتخبون اليوم برلمانهم الجديد
اليوم 01:14
امرأة تجلس خارج مخيم للمهاجرين بجزيرة مايوت الفرنسية - أرشيفية
الأخبار العالمية
«مفوضية اللاجئين»: تغير المناخ أجبر الملايين على النزوح
اليوم 01:14
هجوم على قرية في نيجيريا (أرشيفية)
الأخبار العالمية
200 قتيل بمواجهات مسلحة في نيجيريا
اليوم 01:14
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©