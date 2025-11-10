إطلاق إطار عمل فئات الأسهم المتعددة

دبي (الاتحاد)

أطلقت سُلطة مركز دبي التجاري العالمي، إطار عمل متكاملاً، بهدف تمكين الشركات المسجَّلة في المنطقة الحرة لمركز دبي التجاري العالمي من إصدار فئات متعددة من الأسهم، بما يتناسب مع احتياجاتها الاستراتيجية.

وتُسهم هذه الخطوة، في تعزيز مرونة هيكلة رأس المال والحوكمة، مما يساعد الشركات على التوسع واستقطاب الاستثمارات وتعزيز الابتكار، فضلاً عن ترسيخ مكانة دبي كمركز عالمي للأعمال، ودعم أجندة دبي الاقتصادية (D33).

وقال عبدالله البنا، نائب رئيس العمليات التنظيمية للمنطقة الحرة في مركز دبي التجاري العالمي: «تمثّل هذه الخطوة علامة فارقة في تطوير بيئة الأعمال في دبي، حيث تُرسِّخ المنطقة الحرة لمركز دبي التجاري العالمي نموذجاً رائداً لهيكلة رأس المال يواكب تطلعات المرحلة المقبلة».