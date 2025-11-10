الثلاثاء 11 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

الإمارات للشحن الجوي تُحدّث أسطول شاحناتها البرية

الإمارات للشحن الجوي تُحدّث أسطول شاحناتها البرية
11 نوفمبر 2025 01:10

دبي (الاتحاد)

أعلنت الإمارات للشحن الجوي، تحديث أسطول شاحناتها البرية بإضافة طرازات Euro 6 الأحدث من شاحنات MAN، بالتعاون مع شركة التضامن للنقليات، وتُعدّ الإمارات للشحن الجوي أول ناقلة تعتمد شاحنات النقل الثقيل Euro 6 للمسافات الطويلة في المنطقة.
وقال بدر عباس، نائب رئيس أول طيران الإمارات لدائرة الشحن: «يشكّل انضمام شاحنات Euro 6 إلى أسطولنا خطوة مهمة في مسيرة التزامنا بالعمليات الأكثر استدامة، واستثمارنا في التقنيات المستقبلية التي ستدعم مرحلة النمو القادمة، ونتوقع استمرار نمو حجم الشحن من وإلى دبي، مدفوعاً بمستهدفات أجندة دبي الاقتصادية الطموحة».
وقال علي بن بيات، الرئيس التنفيذي لشركة التضامن للنقليات: «تعكس العلاقة طويلة الأمد بين شركة التضامن للنقليات والإمارات للشحن الجوي التزامنا المشترك بالابتكار والسلامة والاستدامة في مجال الخدمات اللوجستية. ويمثل إدخال أول أسطول شاحنات Euro 6 للمسافات الطويلة في الشرق الأوسط خطوة محورية في سعينا الجماعي نحو تعزيز عمليات نقل أنظف وأكثر ذكاءً وكفاءة».

الإمارات للشحن الجوي
الإمارات
الشحن الجوي
دبي
