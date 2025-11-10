الثلاثاء 11 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
اقتصاد

أرباح «فيرتغلوب» تقفز 138% إلى 1.55 مليار درهم خلال 9 أشهر

الشركة تسجل أحجاماً قياسية لإنتاج اليوريا في مصر (أرشيفية)
11 نوفمبر 2025 01:10

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت شركة «فيرتيغلوب» تحقيق أرباح صافية خلال التسعة أشهر الأولى من 2025 بلغت 1.55 مليار درهم (423.6 مليون دولار)، مقارنة 652.1 مليون درهم (177.7 مليون دولار) في الفترة ذاتها من 2024، بنمو بلغت نسبته 138%، في ارتفعت إيرادات الشركة إلى 7.37 مليار درهم (2.01 مليار دولار) مقارنة مع 5.65 مليار درهم (1.54 مليار دولار) للفترة ذاتها من 2024.
وأوضحت البيانات أن موجودات الشركة في التسعة أشهر الأولى من 2025 ارتفعت إلى 16.7 مليار درهم (4.56 مليار دولار) مقابل 16.1 مليار درهم (4.41 مليار دولار) للفترة المماثلة من 2024.
 وسجلت الشركة إيرادات قوية خلال الربع الثالث من العام الجاري 2025 بلغت 2.78 مليار درهم (758 مليون دولار) بزيادة نسبتها 53% على أساس سنوي، فيما ارتفعت الأرباح المعدلة قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 69% على أساس سنوي لتصل إلى 1.04 مليار درهم (286 مليون دولار)، وارتفع صافي الربح المعدل العائد إلى المساهمين بشكل لافت إلى 492 مليون درهم (134 مليون دولار)، مقارنة بمبلغ 102 مليون درهم (28 مليون دولار) في الفترة نفسها من العام الماضي.
 وقال أحمد الحوشي، الرئيس التنفيذي لشركة «فيرتيغلوب»: «يؤكد الأداء القوي الذي حققته (فيرتيغلوب) خلال الربع الثالث مرونة منصتنا المتكاملة، ويعكس قدرتنا التجارية العالمية وانضباطنا على مستوى التكاليف ضمن بيئة سوقية ديناميكية. وعلى الرغم من انخفاض إمدادات الغاز في مصر، تمكنّا من الاستفادة من قوة أسواق اليوريا العالمية في ظلّ ارتفاع الأسعار بنسبة 16% على أساس رُبع سنوي و33% على أساس سنوي لتصل إلى 474 دولاراً للطن في الربع الثالث من عام 2025 (مؤشر سعر مصر، التسليم على متن السفينة). وخلال هذا الرُبع حققنا أحجاماً قياسية لإنتاج اليوريا في مصر، مما يعكس التقدم المحرز في التميز التشغيلي».
بالإضافة إلى أرباح النصف الأول من عام 2025 البالغة 125 مليون دولار، أعلنت إدارة شركة «فيرتيغلوب» توجيهات مالية بخصوص أرباح النصف الثاني من عام 2025 بما لا يقل عن 100 مليون دولار، وسيتم تأكيد المبلغ المحدد مع نتائج السنة المالية 2025 في فبراير 2026. وبالإضافة عمليات إعادة شراء الأسهم التي تمت حتى الآن، سيبلغ إجمالي عوائد رأس المال للمساهمين 287 مليون دولار على الأقل لعام 2025، مما يعني عائداً إجمالياً تنافسياً متميزاً للمساهمين بنسبة لا تقل عن 5 %.
ودفعت شركة «فيرتيغلوب» والتزمت بتسديد 2.8 مليار دولار كعوائد رأسمالية للمساهمين منذ طرحها للاكتتاب العام الأولي، بما في ذلك تنفيذ برنامج إعادة شراء أسهم بنسبة 2.5 %، والذي يهدف إلى الاستفادة من التقييم الجيد للسهم. واعتباراً من 7 نوفمبر 2025، أعادت «فيرتيغلوب» شراء 93.8 مليون سهم، وهو ما يمثل 1.13 % من إجمالي الأسهم الحالية مقابل ما يصل إلى 62 مليون دولار.

فيرتيجلوب
الإمارات
