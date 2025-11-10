الثلاثاء 11 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«الإمارات للمحاسبة» و«الرقابة السعودية» يعززان الشراكة

خلال توقيع مذكرة التفاهم (وام)
11 نوفمبر 2025 01:10

أبوظبي (وام) 

أخبار ذات صلة
الإمارات.. دور داعم لمسار سياسي سوداني بقيادة مدنية
إطلاق شبكة مهابط الطائرات العمودية الكهربائية لدعم تشغيل التاكسي الطائر بأبوظبي

وقع جهاز الإمارات للمحاسبة وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد في المملكة العربية السعودية «نزاهة» مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين في مجالات مكافحة الفساد، وترسيخ الحوكمة، وتطوير الأنظمة الرقابية.
تأتي هذه المذكرة في إطار العلاقات المتينة التي تجمع دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، وانسجاماً مع رؤية البلدين في تعزيز التعاون المؤسسي وتكامل الجهود بين أجهزة النزاهة الخليجية، بما يسهم في رفع كفاءة العمل الحكومي، وترسيخ أعلى معايير النزاهة والشفافية، ودعم استقرار البيئة الاقتصادية والإدارية في المنطقة.
جرى توقيع المذكرة بحضور معالي حميد عبيد أبو شبص، رئيس جهاز الإمارات للمحاسبة، ومعالي مازن بن إبراهيم الكهموس، رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية.
وأكد الجانبان أهمية تبادل الخبرات وبناء القدرات، وتطوير قنوات دائمة للتعاون الفني وتبادل البيانات والممارسات الرقابية الحديثة.
 تركز الشراكة على تعزيز قدرات الطرفين في مجالات التحقيق الإداري، والتحليل القائم على البيانات، والاستفادة من التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي وتشمل تطوير برامج تدريبية ومهنية مشتركة لرفع مستوى الكفاءات الوطنية وتعزيز جاهزية الأجهزة في مواجهة التحديات المستقبلية، بالإضافة إلى التعاون في مجال مكافحة جرائم الفساد العابرة للحدود.

جهاز الإمارات للمحاسبة
الإمارات
السعودية
هيئة الرقابة ومكافحة الفساد
آخر الأخبار
رجال إطفاء أوكرانيون قرب سيارات محترقة بعد هجوم روسي بمسيرات في كييف (رويترز)
الأخبار العالمية
الكرملين: نريد إنهاء الحرب في أوكرانيا بأقرب وقت
اليوم 01:14
سيارات للصليب الأحمر تنقل جثة جندي إسرائيلي من غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
إسرائيل تسلم 15 جثماناً لفلسطينيين محتجزة لديها عبر الصليب الأحمر
اليوم 01:14
أحد مراكز الاقتراع في بغداد
الأخبار العالمية
العراقيون ينتخبون اليوم برلمانهم الجديد
اليوم 01:14
امرأة تجلس خارج مخيم للمهاجرين بجزيرة مايوت الفرنسية - أرشيفية
الأخبار العالمية
«مفوضية اللاجئين»: تغير المناخ أجبر الملايين على النزوح
اليوم 01:14
هجوم على قرية في نيجيريا (أرشيفية)
الأخبار العالمية
200 قتيل بمواجهات مسلحة في نيجيريا
اليوم 01:14
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©