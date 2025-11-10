«الإمارات للمحاسبة» و«الرقابة السعودية» يعززان الشراكة

أبوظبي (وام)

وقع جهاز الإمارات للمحاسبة وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد في المملكة العربية السعودية «نزاهة» مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين في مجالات مكافحة الفساد، وترسيخ الحوكمة، وتطوير الأنظمة الرقابية.

تأتي هذه المذكرة في إطار العلاقات المتينة التي تجمع دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، وانسجاماً مع رؤية البلدين في تعزيز التعاون المؤسسي وتكامل الجهود بين أجهزة النزاهة الخليجية، بما يسهم في رفع كفاءة العمل الحكومي، وترسيخ أعلى معايير النزاهة والشفافية، ودعم استقرار البيئة الاقتصادية والإدارية في المنطقة.

جرى توقيع المذكرة بحضور معالي حميد عبيد أبو شبص، رئيس جهاز الإمارات للمحاسبة، ومعالي مازن بن إبراهيم الكهموس، رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية.

وأكد الجانبان أهمية تبادل الخبرات وبناء القدرات، وتطوير قنوات دائمة للتعاون الفني وتبادل البيانات والممارسات الرقابية الحديثة.

تركز الشراكة على تعزيز قدرات الطرفين في مجالات التحقيق الإداري، والتحليل القائم على البيانات، والاستفادة من التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي وتشمل تطوير برامج تدريبية ومهنية مشتركة لرفع مستوى الكفاءات الوطنية وتعزيز جاهزية الأجهزة في مواجهة التحديات المستقبلية، بالإضافة إلى التعاون في مجال مكافحة جرائم الفساد العابرة للحدود.