الإمارات تستعدُّ لريادة مستقبل الاتصالات بإطلاق مبادرة (6G)



أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية عن إطلاق مبادرة الجيل السادس (6G) في دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك خلال لقاء اللجنة الذي استضافته الهيئة بمشاركة نُخبة من الشُّركاء من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، ومشغلي خدمات الاتصالات، وعدد من الجامعات ومراكز البحث والتطوير، إلى جانب مزودي تقنيات الاتصالات المتنقلة على مستوى العالم.

وافتتح اللقاء المهندس محمد الرمسي، نائب المدير العام لقطاع الاتصالات في هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، بكلمة أكد فيها أن إطلاق مبادرة الجيل السادس من خلال تأسيس لجنة الجيل السادس يأتي انسجاماً مع رؤية دولة الإمارات في ريادة مستقبل الاتصالات وتقنيات المعلومات، واستباق المتغيرات التكنولوجية العالمية من خلال تطوير بيئة وطنية محفزة للابتكار والبحث العلمي في مجال الاتصالات المتقدمة. وقال الرمسي: «في عام 2015 بدأنا استعداداتنا لرحلة الجيل الخامس، والتي أثمرت في عام 2019 بإطلاقه التجاري لتُصبح الإمارات أول دولة في المنطقة تحقق ذلك الإنجاز. واليوم نحتفل بتغطية تفوق 99.5% من المناطق المأهولة، وأكثر من 23 ألف موقع للجيل الخامس، يستفيد منها أكثر من 10 ملايين مشترك. هذه النجاحات تمهّد لمرحلة جديدة نعمل فيها مع شركائنا على تطوير خريطة طريق وطنية للجيل السادس، الذي سيُحدث نقلة نوعية بدمج العوالم الرقمية والمعرفية، واستثمار تقنيات الذكاء الاصطناعي، والحوسبة الكمية، والشبكات الفضائية لتمكين تطبيقات المستقبل. ونؤمن في الهيئة بأن التحول نحو تقنيات الجيل السادس لن يكون مجرد تطور تقني، بل هو خطوة استراتيجية نحو بناء اقتصاد معرفي مستدام يعتمد على الابتكار، والذكاء الاصطناعي، وتكامل البنية الرقمية عبر مختلف القطاعات. إننا نبني على إرث من الابتكار والإنجازات، ونسعى معاً نحو مجتمع ذكي فائق الترابط يدعم الابتكار والازدهار الوطني».

وتسعى اللجنة من خلال هذه المبادرة إلى تطوير منظومة وطنية متكاملة للجيل السادس عبر تعزيز التعاون بين الشركاء الوطنيين، وإنشاء برامج بحث وابتكار في مجالات الاتصالات المستقبلية من خلال الجامعات والمؤسسات الأكاديمية ومراكز البحث والتطوير، وتسريع تبنِّي التكنولوجيا الحديثة في القطاعات الحيوية، ودعم تطوير معاير ومواصفات الجيل السادس وتقديمها إلى المنظمات الإقليمية والدولية التي تعمل على تبنّي هذه المعايير، إضافة إلى بناء إطار تنظيمي وإدارة متكاملة للطيف الترددي، بما يواكب متطلبات المرحلة المقبلة.

وفي هذا السياق، تم تشكيل لجنتين فرعيتين متخصصتين لدعم مهام اللجنة الرئيسية، حيث يترأس الدكتور مروان دبّاح من جامعة خليفة فريق عمل البحث والتطوير، فيما يترأس الدكتور خالد العوضي من هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية فريق العمل المعني بالتكامل والشراكات الاستراتيجية. وأكد الدكتور خالد العوضي أن «هذه الخطوة تعكس التزام الهيئة بتبنّي نهج استباقي في رسم ملامح الجيل القادم من الاتصالات، وتعزيز مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي لتطوير وتطبيق تقنيات المستقبل». ويُعد إطلاق لجنة الجيل السادس محطة محورية في مسيرة دولة الإمارات نحو الريادة التقنية العالمية، ضمن جهودها المتواصلة للاستعداد المبكر لعصر ما بعد الجيل الخامس، ودعم مبادرات التحول الرقمي والابتكار المستدام. وستعمل اللجنة على توحيد وتنسيق الجهود الوطنية المعنية بتقنيات الجيل السادس من خلال منصة وطنية جامعة تسهم في تمكين الدولة من قيادة مستقبل الاتصالات المتقدم