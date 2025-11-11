اختتام أعمال مؤتمر سلامة الطيران في الإمارات 2025

دبي (الاتحاد)

اختتم مؤتمر سلامة الطيران في دولة الإمارات 2025 أعماله في دبي، والذي نظّمته الهيئة العامة للطيران المدني تحت شعار «الذكاء الاصطناعي ومستقبل سلامة الطيران: أجواء ذكية ورحلات أكثر أماناً».

وجمع المؤتمر، الذي استمر على مدى يومين، أكثر من 220 مشاركاً، و18 متحدثاً وخبيراً من مجتمع الطيران المدني في الدولة، حيث شهد 10 جلسات تناولت العلاقة المتنامية بين الذكاء الاصطناعي وسلامة الطيران، مسلّطة الضوء على الفرص الكبيرة والتحديات الجديدة الناتجة عن دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في الأنظمة الحيوية للسلامة.

وقال المهندس عقيل الزرعوني، المدير العام المساعد لقطاع شؤون سلامة الطيران في الهيئة العامة للطيران المدني: «تمضي دولة الإمارات بخُطى واثقة نحو بناء أحد أكثر أنظمة سلامة الطيران تطوراً وموثوقية على مستوى العالم، حيث حققت الدولة نتيجة بلغت 98.86% في تدقيق منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو)، وهي من بين الأعلى عالمياً. ويؤكد ذلك أن السلامة ليست مجرد متطلب تنظيمي، بل هي الركيزة الأساسية لمنظومتنا الجوية ومصدر فخر وطني».