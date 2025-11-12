«الدار» تستحوذ على أصول لوجستية من «موانئ أبوظبي» بقيمة 570 مليون درهم



أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت مجموعة الدار و«مناطق خليفة الاقتصادية أبوظبي - مجموعة كيزاد» التابعة لمجموعة موانئ أبوظبي، عن إتمام اتفاق تستحوذ بموجبه على أصلين صناعيين ولوجستيين بمعايير مؤسسية عالية الجودة مقابل 570 مليون درهم.

يأتي هذا الاستحواذ في إطار مواصلة الدار توسيع محفظتها المدرّة للدخل المتكرر، وترسيخ استراتيجيتها الرامية إلى بناء منصة لوجستية متنوعة وتوسيع نطاقها لتغطي مختلف أنحاء دولة الإمارات.

وتشمل صفقة الاستحواذ، التي أُبرِمت مع مجموعة موانئ أبوظبي«، مرفقين مشيدين حسب الطلب بمواصفات متقدمة، ويُعتبران من المرافق الصناعية واللوجستية الأكثر تطوراً من نوعهما في المنطقة، طورتهما مجموعة كيزاد، ومؤجّرين حالياً لشركتي «نون» و«إمتيل».

ويُعد مرفق «نون» أكبر مركز لتلبية طلبات التجارة الإلكترونية في دولة الإمارات، بينما يعدّ مرفق «إمتيل» واحداً من أكبر المصانع في العالم لإنتاج أنابيب الألياف البصرية والحلول الموصولة مسبقاً التي تخدم قطاع الاتصالات.

ويمتدّ الأصلان على مساحة إجمالية تفوق 136 ألف متر مربع، كما يوفران ارتباطاً مباشراً بكلٍ من «ميناء خليفة» وشبكة «قطارات الاتحاد» والطرق السريعة الرئيسية، ما يضمن تحقيق كفاءة عالية في عمليات التوزيع على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وقال جاسم صالح بوصيبع، الرئيس التنفيذي لشركة الدار للاستثمار: يمثّل هذا الاستحواذ خطوة استراتيجية هامة في مسيرة الدار نحو توسيع نطاق منصتها من العقارات اللوجستية والصناعية في دولة الإمارات، ويأتي في سياق جهودنا المستمرة لتعزيز أعمالنا القائمة على الإيرادات المتكررة والتي تشهد توسعاً متنامياً، ويتميز الأصلان اللذان استحوذنا عليهما من مجموعة موانئ أبوظبي بجودتهما العالية من الدرجة الأولى، ويقعان في مواقع استراتيجية، وهما مؤجّران بالكامل بعقود طويلة الأجل، مما يضمن تدفقات نقدية مستقرة، وفي ظل التوقعات التي تشير إلى نمو كبير في سوق الخدمات اللوجستية مع تنامي مكانة دولة الإمارات مركزاً محورياً للتجارة الإقليمية والعالمية، فإننا سنواصل تقييم الفرص المتاحة للنمو والتوسع في هذا القطاع الحيوي.

من جانبه، قال عبدالله الهاملي، الرئيس التنفيذي - قطاع المدن الاقتصادية والمناطق الحرة في مجموعة موانئ أبوظبي: تتميز الأصول التي استحوذت عليها الدار بجودتها العالية، وهي مطوَّرة خصيصاً لتلبية متطلبات مستأجريها، ويؤكد نجاح صفقة بيعها الثقة الكبيرة التي يوليها السوق لجودة ومتانة المنظومة اللوجستية المتكاملة وقدراتنا التطويرية في مجموعة كيزاد، كما تُبرز مدى جاذبية أصولنا وقوة سوق العقارات الصناعية واللوجستية في أبوظبي، الذي لا يزال يشهد طلباً قوياً ومتنامياً من جانب المستثمرين العالميين.

وتنضم هذه الأصول الجديدة إلى محفظة الدار اللوجستية التي تضم حالياً أصولاً استراتيجية بارزة، منها «ملتقى أعمال أبوظبي»، و«مجمع المركز الصناعي»، ومشروع «سنترال لوجيستكس» الواقع في «مجمع دبي للاستثمار».

كما تُضاف إلى المشاريع التطويرية القائمة التي تعمل عليها الدار حالياً في كلٍ من «دبي الجنوب» و«مجمع الصناعات الوطنية».

ويمتد «مركز نون للتوزيع وإيفاء الطلبات»، الذي أُنجز في مارس 2025، على مساحة تزيد على 115 ألف متر مربع، وهو يُشكّل المركز الرئيسي للشركة لإدارة وتلبية طلبات متعامليها في دولة الإمارات.

ويتميز المرفق بمواصفات فنية عالية، تشمل 82 باباً مخصصاً لتحميل البضائع، وأرفف تخزين بارتفاع 18 متراً، بالإضافة إلى مواقف مخصصة للمركبات الكهربائية.

أما مرفق شركة «إمتيل»، الذي اكتمل بناؤه في يونيو 2024، فيتكوّن من مساحات تصنيع ومناطق لوجستية تمتد على 21 ألف متر مربع، ويُستخدم هذا المرفق قاعدةً إقليمية للشركة لإنتاج وتوزيع حلول شبكات الألياف البصرية والأنابيب الخاصة بها.

