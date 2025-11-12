الخميس 13 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
اقتصاد

فنادق أبوظبي تستقبل 2.04 مليون نزيل خلال موسم الصيف

فنادق أبوظبي تستقبل 2.04 مليون نزيل خلال موسم الصيف
12 نوفمبر 2025 18:49

 
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي عن تسجيل أداء قياسي خلال موسم الصيف، من مايو إلى أغسطس 2025، مدفوعاً بالمبادرات التسويقية الموسعة والحملات الترويجية المدروسة في الأسواق المستهدفة، إلى جانب ما تقدمه الإمارة من تجارب ثقافية وسياحية متنوعة، وأجندة حافلة بالفعاليات، تعزيزاً لمكانتها وجهةً عالميةً مُفضّلةً على مدار العام.
واستقبلت المنشآت الفندقية في أبوظبي 2.04 مليون نزيل خلال موسم الصيف، وشهدت نمواً في عدد نزلائها الدوليين بنسبة 10% على أساس سنوي، بدعم من جهود الدائرة المتواصلة لإثراء وتنويع التجارب الثقافية والترفيهية، وعروض فنون الطهي، وسياحة الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض، بما يلبي تطلعات الزوّار من مختلف أنحاء العالم.
وبلغ متوسط نسبة إشغال الفنادق 78% خلال صيف 2025، فيما ارتفعت الإيرادات الفندقية الإجمالية بنسبة 17% مقارنة بالفترة نفسها من 2024، وازداد متوسط العائد لكل غرفة متاحة بنسبة 17% على أساس سنوي.
واستقطبت المواقع الثقافية والترفيهية في أبوظبي 1.4 مليون زائر، بالتزامن مع استضافة 48 فعالية ترفيهية، تنوّعت من الأمسيات الكوميدية العالمية والحفلات الموسيقية الحيّة إلى العروض العائلية، إضافة إلى استضافة 2,044 من فعاليات الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض.
وقال صالح محمد الجزيري، مدير عام السياحة في دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي: يعكس هذا الأداء الإيجابي خلال موسم الصيف التزامنا بالمضي قدماً في تحقيق رسالتنا الرامية إلى ترسيخ مكانة أبوظبي وجهةً عالميةً رائدةً تُقدّم تجارب استثنائية على مدار العام، ويُجسّد النمو المُطرد في عدد زوّارنا الدوليين وإيرادات منشآتنا الفندقية مدى نجاح مبادراتنا المستمرة، ونهجنا القائم على التعاون الوثيق مع شركائنا في المنظومة السياحية. ونسعى إلى استقطاب المزيد من الزوّار، وتوفير تجارب مُلهمة تُسهم في تعزيز حضور الإمارة على خريطة الوجهات الدولية المُفضلة للثقافة والترفيه وأرقى خدمات الضيافة، بما يتماشى مع الاستراتيجية السياحية 2030.

