4 ملايين زائر للمواقع الثقافية والتراثية بأبوظبي خلال النصف الأول بنمو 47%



أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي عن تحقيق نمو سياحي قوي خلال النصف الأول من عام 2025، مدفوعاً بالتنفيذ الفعّال لمُستهدفات الاستراتيجية السياحية 2030، حيث استقبلت المواقع الثقافية والتراثية في أبوظبي ما يزيد على 4 ملايين زائر خلال الفترة من يناير إلى يونيو 2025، بنسبة نمو 47% مقارنة بالفترة نفسها من 2024.

وتتزامن هذه النتائج الإيجابية مع الجهود المتواصلة لتنويع التجارب والجولات السياحية والثقافية في الإمارة، باعتباره ركيزة أساسية ضمن هذه الاستراتيجية الشاملة. ومن خلال رؤيتها المستقبلية الطموحة، ومبادراتها واستثماراتها لصون إرثها العريق، تمضي أبوظبي في ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للثقافة والإبداع.

وواصلت المؤسسات الثقافية في العاصمة أداءها المتميز خلال النصف الأول من العام الجاري، حيث رحّب متحف اللوفر أبوظبي بـ784,606 زوّار، فيما استقطب المجمع الثقافي 620,709 زوار بنسبة نمو 49%، وقصر الحصن 467,398 زائراً بزيادة بلغت 14%، ومنارة السعديات 207,684 زائراً بنسبة نمو 139% على أساس سنوي، وبيت الحرفيين 234,142 زائراً، ما يؤكد الاهتمام المتزايد بالحرف والصناعات التقليدية والتراث الإماراتي الغني.

وقال سعود عبدالعزيز الحوسني، وكيل دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي: يعكس أداؤنا الاستثنائي في النصف الأول من العام الجاري رؤيتنا الطموحة، ويؤكد التنفيذ الفعّال لمُستهدفات الاستراتيجية السياحية 2030، وجاءت هذه النتائج الإيجابية ثمرةً لاستثماراتنا المدروسة في تعزيز البنية التحتية الثقافية، وتنويع تجاربنا السياحية، تزامناً مع مبادراتنا لاستقطاب المزيد من الزوّار من الأسواق الدولية، ونسعى إلى المحافظة على هذا الزخم، الذي يدفع خطواتنا الحثيثة نحو تحقيق أهدافنا لعام 2030، وترسيخ مكانة أبوظبي كوجهة عالمية رائدة، تتجسّد ثقافتها وضيافتها الإماراتية النابضة بالحياة في تجارب أصيلة ومُلهمة.

وشهدت أبوظبي، خلال النصف الأول من العام الجاري، افتتاح عدد من المعالم الثقافية الجديدة، من بينها «تيم لاب فينومينا أبوظبي» الذي استقطب 145,912 زائراً، ومتحف المقطع الذي استقبل 30,974 زائراً، في إضافة نوعية تُثري خريطة التجارب الثقافية الفريدة في الإمارة.

وأسهم التنويع والتوسع الاستراتيجي في المعالم الثقافية، إلى جانب الارتقاء بتجارب الزوّار، في استدامة النمو المطرد لقطاع الضيافة في الإمارة، حيث استقبلت منشآتها الفندقية 2.9 مليون نزيل خلال الفترة من يناير إلى يونيو 2025، بزيادة بلغت 2% على أساس سنوي، فيما ارتفعت الإيرادات الفندقية بنسبة 20% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وازداد متوسط الإيرادات للغرفة المتاحة بنسبة 24% على أساس سنوي ليصل إلى 446 درهماً خلال النصف الأول من 2025، فيما بلغ متوسط نسبة إشغال الفنادق 80%. كما ارتفع متوسط فترة إقامة النزلاء الدوليين إلى 3.2 ليالٍ، في مؤشر واضح على تنامي جاذبية أبوظبي وتنوّع معالمها وتجاربها التي تشجّع الزوّار على تمديد فترة إقامتهم في الإمارة.

وحققت المبادرات الترويجية والتسويقية، بوصفها ركيزة أساسية ضمن الاستراتيجية السياحية 2030، نتائج ملموسة انعكست على الإقبال المتزايد من الأسواق الدولية على زيارة أبوظبي، فقد سجلت الوجهة السياحية أداءً قوياً في الأسواق الرئيسية، مع ارتفاع عدد زوّارها الدوليين من الهند بنسبة 29%، ومن المملكة المتحدة بنسبة 17%.

وعزّزت الحملات خلال المناسبات الخاصة والعطلات الرسمية زخم النمو، حيث حافظت فنادق أبوظبي خلال احتفالات عيد الأضحى على متوسط نسبة إشغال قدره 80%، بزيادة 6% على أساس سنوي، فيما ارتفع متوسط الإيرادات للغرفة المتاحة بنسبة 21%، ومتوسط سعر الغرفة اليومي بنسبة 14%. وخلال هذه الفترة، واصلت آسيا صدارتها لقائمة أكبر الأسواق السياحية للإمارة، بحصة تجاوزت ثلث إجمالي الزوّار الدوليين، تلتها دول مجلس التعاون الخليجي.

ومهّدت استراتيجية أبوظبي السياحية 2030 الطريق لدفع عجلة النمو المستدام في مختلف أنحاء الإمارة، فقد سجلت منطقة العين زيادة بنسبة 12% في عدد نزلاء فنادقها خلال النصف الأول من 2025، وبنسبة 7% في الإيرادات لكل غرفة متاحة على أساس سنوي.

وواصلت المواقع الثقافية في المنطقة أداءها الاستثنائي، إذ استقبلت واحة العين 401,718 زائراً بنسبة نمو 40%، وقصر المويجعي 168,042 زائراً بزيادة تقارب 50%، ومركز القطارة للفنون 163,542 زائراً، بنسبة نمو 42% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وامتدّ هذا الزخم إلى منطقة الظفرة مع ارتفاع الإيرادات لكل غرفة متاحة في منشآتها الفندقية بنسبة 21%، ومتوسط فترة الإقامة للنزيل الواحد بنسبة 28% خلال النصف الأول من 2025، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وتؤكد نتائج النصف الأول من 2025 الأثر الإيجابي لمبادرات دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، وتُشكل خطوة مهمة نحو تحقيق أهداف الاستراتيجية السياحية 2030، الرامية إلى استقطاب 39.3 مليون زائر سنوياً، وتوفير 178,000 وظيفة جديدة في المنظومة السياحية، ورفع القدرة الاستيعابية للفنادق إلى 50,000 غرفة، والمساهمة بـ90 مليار درهم في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة بحلول نهاية العقد الحالي.