209 % نمو صافي أرباح «إمستيل» إلى 283 مليون درهم



حسام عبدالنبي (أبوظبي)

ارتفع صافي أرباح مجموعة إمستيل، للأشهر التسعة الأولى من عام 2025، بنسبة 209% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي لتسجّل 283 مليون درهم، فيما حقّقت المجموعة إيرادات 6.5 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، بارتفاع نسبته 10% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وقال المهندس سعيد غمران الرميثي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «إمستيل»: إنّ المجموعة تستثمر 625 مليون درهم خلال العامين القادمين لتحسين وتعزيز الأصول من تطوير خطوط الإنتاج وتحسين المخزون، وزيادة الإنتاج عبر طرح منتجات جديدة ذات قيمة مضافة، إلى جانب بحث فرص تنفيذ عمليات استحواذ وشراكات في الأسواق الخارجية.

وأكد الرميثي، خلال مؤتمر صحفي، أن قوة الملاءة المالية للمجموعة وتوافر نقد لديها يتجاوز 799 مليون درهم يمنحها مرونة في مواجهه تقلبات الأسواق على المدي القصير والطويل، مع القدرة على اقتناص الفرص الاستراتيجية للدخول في شراكات واستحواذات.

وأشار إلى أن المجموعة تتوقّع نمو الطلب على حديد التسليح في دولة الإمارات ومنطقة الخليج بشكل عام، خلال العام الحالي، بنسبة تتجاوز 50% مقارنة بالعام الماضي، في ظل المشاريع الجديدة التي ستضمن صحة الطلب، لافتاً إلى صعوبة توقّع أسعار الحديد خلال السنوات المقبلة، في ظل التحديات الحالية من حيث النزاعات التجارية العالمية، وانخفاض الطلب وزيادة فائض الإنتاج في الصين، فضلاً عن تزايد الحمائية التي تفرضها الدول لحماية الصناعة الوطنية، ولاسيما في الدول الأوروبية، والتي قد تدفع الصين إلى توجيه صادراتها إلى دول في مناطق أخرى من العالم، ما يزيد المنافسة العالمية.

وجاء الأداء التشغيلي القوي للمجموعة في ظل ارتفاع المبيعات الإجمالية للحديد بنسبة 9% على أساس سنوي، مدعومةً بالطلب القوي في سوق الإمارات ولترتفع مبيعات منتجات الحديد النهائية بنسبة 21% على أساس سنوي إلى 2428 ألف طن، إضافة إلى نمو مبيعات الأسمنت والكلنكر بنسبة 17% على أساس سنوي لتصل إلى 2344 ألف طن.

كما أسهم ارتفاع متوسط سعر بيع الحديد بنسبة 3.5% على أساس سنوي في الربع الثالث من عام 2025، إلى جانب مبادرات التحسين والاستخدام المدروس للطاقة الإنتاجية، في تعزيز هامش الأرباح قبل الفوائد، والضرائب، والإهلاك، والاستهلاك.

وفيما يخص نتائج الربع الثالث من عام 2025، فقد ارتفعت إيرادات المجموعة بنسبة 13% على أساس سنوي، فيما سجّلت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك نمواً بنسبة 108%. ويعود هذا الأداء القوي للربع إلى نفس العوامل الجوهرية التي دعمت نتائج الأشهر التسعة الأولى من العام.

وأظهرت نتائج أعمال «إمستيل» أن وحدة أعمال حديد الإمارات سجَّلت إيرادات بلغت 5.8 مليار درهم، بزيادة 9% مقارنة بالأشهر التسعة الأولى من عام 2024، وحققت أرباحاً قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك قدرها 680 مليون درهم، بنمو 38% على أساس سنوي. وأوضحت النتائج أن وحدة أعمال أسمنت الإمارات حققت إيرادات قدرها 652 مليون درهم، بنمو 21% على أساس سنوي، وسجّلت أرباحاً قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بلغت 143 مليون درهم. وبيّنت النتائج أنه ضمن هذه الوحدة، يندرج قطاع الأنابيب والمنتجات الأخرى ضمن الأصول المحتفظ بها للبيع في إطار عملية التخارج الجارية، وقد ساهمت بإيرادات بلغت 133 مليون درهم خلال الفترة، مشيرة إلى أن صافي الرصيد النقدي للمجموعة ارتفع إلى 711 مليون درهم في 30 سبتمبر 2025، مقارنةً بـ 337 مليون درهم في 31 ديسمبر 2024، مما يعكس تحسناً كبيراً في السيولة المالية.

وقال المهندس سعيد غمران الرميثي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «إمستيل»: إنّ الأداء القوي خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025 يعكس مرونة «إمستيل» وقدرتها على تحقيق نمو مستدام رغم تقلبات السوق، مشدداً على أن الانضباط التشغيلي، وكفاءة الإدارة، والاستثمار الذكي في الفرص، مثّلت عوامل أساسية لتحويل تحديات السوق إلى قيمة مضافة وهوامش ربح أقوى.

وأكد الرميثي، أن دور «إمستيل» اليوم لا يقتصر على المنافسة التجارية فحسب، بل تؤدي دوراً محورياً في ترسيخ مكانة المنطقة في صناعة الحديد منخفض الكربون، بما يواكب توجُّه دولة الإمارات نحو قطاع صناعي أكثر كفاءة واستدامة. وأضاف: «سنواصل خلال المرحلة المقبلة العمل على تحقيق قيمة مستدامة لمساهمينا وعملائنا والمنظومة الصناعية في الدولة، مع المضي في مسيرة التحول والتطوير لتعزيز قدراتنا التنافسية وبناء قيمة طويلة الأجل، منوهاً إلى أنه استناداً إلى برنامج الحديد المستدام (True Green)، نمضي في دعم مستقبل صناعي أقوى وأكثر استدامة لدولة الإمارات وشركائنا حول العالم.