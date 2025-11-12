فنادق أبوظبي تسجّل إشغالاً قياسياً في أكتوبر بواقع 86.2%

رشا طبيلة (أبوظبي)

سجّلت فنادق أبوظبي أعلى متوسط إشغال فندقي في أكتوبر الماضي منذ العام 2008، بتسجل 86.2% بنمو 1.7% مقارنة بأكتوبر من العام الماضي، بحسب بيانات شركة كو ستار المزوِّدة للبيانات المتعلقة بالقطاع الفندقي والعقاري.

وأشارت بيانات المؤسسة إلى أن الفنادق حققت أيضاً أعلى متوسط سعر المتوسط اليومي للغرفة الفندقية في أكتوبر بواقع 809.28 درهم بنمو 18.2% مقارنة بأكتوبر من العام الماضي، فيما سجلت أيضاً أعلى متوسط إيرادات فندقية يومية بواقع 697.38 درهم بنمو 20.2%. وبيّنت المؤسسة أن الفعاليات والأحداث التي حصلت في أبوظبي عزّزت من الطلب وزيادة الإشغال الفندقي في أكتوبر منها حدث الـUFC والفعاليات الترفيهية المصاحبة لها. وبلغ متوسط الإشغال ذروته في يوم 28 أكتوبر بواقع 95%، في وقت وصل سعر الغرفة الفندقية إلى ذروته في 25 من أكتوبر الجاري بواقع 987.39 درهم، بينما وصلت الإيرادات اليومية للغرفة الفندقية إلى ذروتها في 29 أكتوبر بواقع 925.43 درهم. وبحسب بيانات صادرة عن مركز إحصاء أبوظبي، استقبلت فنادق أبوظبي خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري نحو 4 ملايين نزيل فندقي، في وقت سجلت الفنادق إيرادات تصل إلى 5.3 مليار درهم.