الخميس 13 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

فنادق أبوظبي تسجّل إشغالاً قياسياً في أكتوبر بواقع 86.2%

فنادق أبوظبي تسجّل إشغالاً قياسياً في أكتوبر بواقع 86.2%
13 نوفمبر 2025 01:34

رشا طبيلة (أبوظبي)

أخبار ذات صلة
تكريم محمد بن راشد بجائزة «العويس الثقافية»
الإمارات تعرب عن قلقها إزاء الهجمات المروعة في «الفاشر»

سجّلت فنادق أبوظبي أعلى متوسط إشغال فندقي في أكتوبر الماضي منذ العام 2008، بتسجل 86.2% بنمو 1.7% مقارنة بأكتوبر من العام الماضي، بحسب بيانات شركة كو ستار المزوِّدة للبيانات المتعلقة بالقطاع الفندقي والعقاري.
وأشارت بيانات المؤسسة إلى أن الفنادق حققت أيضاً أعلى متوسط سعر المتوسط اليومي للغرفة الفندقية في أكتوبر بواقع 809.28 درهم بنمو 18.2% مقارنة بأكتوبر من العام الماضي، فيما سجلت أيضاً أعلى متوسط إيرادات فندقية يومية بواقع 697.38 درهم بنمو 20.2%. وبيّنت المؤسسة أن الفعاليات والأحداث التي حصلت في أبوظبي عزّزت من الطلب وزيادة الإشغال الفندقي في أكتوبر منها حدث الـUFC والفعاليات الترفيهية المصاحبة لها. وبلغ متوسط الإشغال ذروته في يوم 28 أكتوبر بواقع 95%، في وقت وصل سعر الغرفة الفندقية إلى ذروته في 25 من أكتوبر الجاري بواقع 987.39 درهم، بينما وصلت الإيرادات اليومية للغرفة الفندقية إلى ذروتها في 29 أكتوبر بواقع 925.43 درهم. وبحسب بيانات صادرة عن مركز إحصاء أبوظبي، استقبلت فنادق أبوظبي خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري نحو 4 ملايين نزيل فندقي، في وقت سجلت الفنادق إيرادات تصل إلى 5.3 مليار درهم.

فنادق أبوظبي
الإمارات
الفنادق في أبوظبي
أبوظبي
فنادق الإمارات
قطاع الفنادق
الإشغال الفندقي
المنشآت الفندقية
القطاع الفندقي
المنشآت الفندقية في أبوظبي
آخر الأخبار
رجال الإنقاذ في موقع غارة روسية بمسيرة في خاركيف (رويترز)
الأخبار العالمية
روسيا: مستعدون لاستئناف محادثات السلام
اليوم 01:40
مخيم لنازحين فلسطينيين في مدينة غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
«الصحة العالمية»: نعمل على زيادة عمليات الإجلاء الطبي في غزة
اليوم 01:40
عامل أفغاني في إحدى ورش القصدير في كابول - أرشيفية
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة: اقتصاد أفغانستان يتعثر
اليوم 01:40
مستوطنون يعتدون على فلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية (أرشيفية)
الأخبار العالمية
إصابات بهجوم مستوطنين على قريتين فلسطينيتين بالضفة
اليوم 01:39
مهاجرون على متن قارب في البحر الأبيض المتوسط (أرشيفية)
الأخبار العالمية
وفاة 42 مهاجراً إثر غرق مركب قبالة سواحل ليبيا
اليوم 01:39
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©