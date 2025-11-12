الخميس 13 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
اقتصاد

«إن إم دي سي إنيرجي» تتعاون مع «بيكر هيوز» لتوطين حلول الطاقة بالسعودية

«إن إم دي سي إنيرجي» تتعاون مع «بيكر هيوز» لتوطين حلول الطاقة بالسعودية
13 نوفمبر 2025 01:34

أبوظبي (الاتحاد)

وقَّعت «إن إم دي سي إنيرجي»، مذكرة تفاهم استراتيجية في المملكة العربية السعودية مع «بيكر هيوز»، شركة تقنيات الطاقة الأميركية العالمية، لاستكشاف توطين أبرز منتجات بيكر هيوز وحلولها في المملكة العربية السعودية، بما يخدم أسواق الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا والهند.
وبالاعتماد على منشآت «إن إم دي سي إنيرجي» المتطورة، خاصة ساحات التصنيع التابعة لها في رأس الخير بالمملكة، سيُركِّز التعاون على توطين المنتجات والخدمات المتعلقة بقطاع الطاقة البحري، ويشمل ذلك نُظُم الطوارئ لإصلاح خطوط الأنابيب «EPRS»، إضافةً إلى قاعدة لوجستية مخصصة لحلول أنظمة الأنابيب البحرية المرنة، بما يخدم مشاريع القطاع بالمملكة العربية السعودية وأسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا والهند على نطاق أوسع. وتعدّ هذه الشراكة منفصلة عن مذكرة التفاهم التي وقّعتها «إن إم دي سي إنيرجي» مؤخراً مع «بيكر هيوز» خلال معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول «أديبك»، والتي تتعلق بمنتجات تقنيات الغاز.
وقال أحمد الظاهري، الرئيس التنفيذي لشركة «إن إم دي سي إنيرجي»: إن القدرات التصنيعية للشركة تُعد مصدر جذب للعديد من الشركات الرائدة التي ترغب في توطين حلول قطاع الطاقة، خاصة الكيانات العالمية مثل «بيكر هيوز» التي تُشاركنا الرؤى في ضرورة إبرام شراكات استراتيجية تحقق التكامل اللازم لتلبية الاحتياجات المتغيرة والمتنامية لقطاع الطاقة بالمملكة وأسواق المنطقة بشكل عام.

