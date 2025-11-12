«الاتحاد للمعلومات الائتمانية» تصدر 17 مليون تقرير وتقييم ائتماني سنوياً

حسام عبدالنبي (أبوظبي)

ارتفع عدد التقارير الائتمانية الصادرة عن شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية من مليون تقرير في عام 2014 إلى أكثر من 17 مليون تقرير وتقييم ائتماني سنوياً، حسب مروان أحمد لطفي، المدير العام للاتحاد للمعلومات الائتمانية.

وأكد لطفي أن شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية وسّعت نطاق شراكاتها وتكاملها حتى أصبحت اليوم مرتبطة بأكثر من 119 جهة من مزوّدي البيانات، تشمل البنوك والمؤسسات المالية والجهات الحكومية وشركات الاتصالات والكهرباء والمياه والمحاكم، وغيرها من الجهات المعنية بتقييم الأوضاع الائتمانية للأفراد والشركات.

وكشف أن الشركة ستضم قريباً شركات «اشترِ الآن وادفع لاحقاً»، منوهاً بأن هذا التوسع ساهم في تعزيز شمولية النظام المالي في دولة الإمارات، وتكامل البيانات بين مختلف القطاعات، بما يدعم رؤية الدولة نحو اقتصاد أكثر استدامة.

وذكر لطفي، خلال مؤتمر صحفي بمناسبة الذكرى العاشرة لإصدار أول تقرير ائتماني في الإمارات، أن المنتجات الائتمانية تشهد إقبالاً متزايداً من الأفراد الراغبين في متابعة تقييماتهم الائتمانية وفهم أوضاعهم المالية، إذ يلجأ 10% من سكان الدولة للحصول على تقاريرهم وتقييماتهم الائتمانية، ما يعني بدء ارتفاع الوعي بأهمية التقييم الائتماني كأداة لتحسين السلوك المالي وتعزيز الثقة في التعاملات المصرفية.

وأضاف أن شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية رسّخت مكانتها كإحدى الركائز الأساسية في البنية التحتية المالية لدولة الإمارات، حيث أدّت دوراً محورياً في تعزيز الشفافية والحوكمة المالية، وتمكين الأفراد والمؤسسات من اتخاذ قرارات ائتمانية مبنية على بيانات دقيقة وموثوقة، معلناً أنه منذ إصدار أول تقرير ائتماني في عام 2014، شكّلت الشركة نقطة تحوّل رئيسية في إدارة المخاطر الائتمانية على المستوى الوطني، وأسهمت في بناء مجتمع مالي أكثر وعياً واستدامة.

وقال لطفي: إن «الاتحاد للمعلومات الائتمانية»، في مستهل عقدها الثاني، تنطلق برؤية متجدّدة تركز على ثلاثة محاور رئيسية هي تطوير تطبيقها الإلكتروني، ليصبح أكثر سهولة وتفاعلاً مع المستخدمين الأفراد، ودمج قطاعات جديدة مثل الالتزامات العقارية ضمن المؤشرات الائتمانية، وتوسيع نطاق التعاون مع جهات غير مصرفية لإدراج الالتزامات المالية غير المصرفية ضمن التقييمات الائتمانية، لافتاً إلى أن عام 2025 يُعدّ محطة تحول مهمة في مسيرة الاتحاد للمعلومات الائتمانية، إذ يشهد إطلاق نسخة مطوّرة من التطبيق الذكي بتجربة رقمية متكاملة ومزايا جديدة تسهّل الوصول إلى التقارير الائتمانية، وتعزّز الوعي المالي والسلوك الائتماني المسؤول لدى الأفراد.



كفاءة الإقراض

وعن دور الشركة في رفع كفاءة الإقراض، أجاب لطفي، بأن قاعدة بيانات الشركة تضم في الوقت الحالي 32.6 مليون حساب مصرفي (IBAN) ورفع كفاءة الإقراض يتم عبر تمكين المؤسسات المالية من تقييم المخاطر بدقة وتقليل حالات التعثر، فضلاً عن تعزيز ثقة المستثمرين في البيئة الاقتصادية الإماراتية من خلال بيانات موثوقة ترفع من جودة المعلومات الائتمانية، معتبراً أن ذلك الأمر يسهم في تنافسية الدولة عالمياً من خلال دعم تحسين «مؤشر الحصول على الائتمان» التابع للبنك الدولي.

وأشار لطفي إلى أن 100% من العمليات تتم رقمياً بفضل استراتيجية التحول الرقمي التي عزّزت سرعة الوصول ودقة خدمات «الاتحاد للمعلومات الائتمانية» منذ عام 2018. وأوضح أن التقارير التحليلية الدقيقة تدعم المؤسسات في تقييم المخاطر وتعزز الاستقرار المالي على مستوى الدولة. وذكر أن العام 2024 شهد توفير التقارير الائتمانية عبر بوابة الخدمات الحكومية «تم» و«دبي الآن» حيث يهدف هذا التعاون إلى توفير التقارير والتقييمات الائتمانية للأفراد بشكل فوري ومباشر عبر بوابة «تم» و«دبي الآن»، كاشفاً أنه بموجب هذا التفعيل الجديد، أصبح بإمكان جميع مستخدمي المنصتين الوصول إلى تقاريرهم الائتمانية وتقييماتهم بـ«كبسة زر»، وذلك من خلال تسجيل الدخول الآمن باستخدام الهوية الرقمية الموحدة.



خطط مستقبلية

رداً على سؤال عن الخطط المستقبلية للشركة، أفاد مروان لطفي، بأن الاتحاد للمعلومات الائتمانية تواصل تطوير منظومتها من خلال مبادرات استراتيجية تهدف إلى توسيع نطاق التكامل وتحسين جودة البيانات والخدمات.

وقال: إن التطوير يشمل تعزيز التعاون مع شركات التأمين والقطاع العقاري والمؤسسات غير المصرفية لتوسيع قاعدة البيانات الائتمانية، فضلاً عن تطوير مؤشرات جديدة من خلال إدراج التزامات عقارية وسلوكيات تمويل بديلة ضمن تقارير الائتمان لتقديم صورة أكثر شمولية عن السلوك المالي. وأضاف أن الشركة ستواصل رفع الوعي الائتماني من خلال تنفيذ برامج وطنية للتوعية المالية ونشر ثقافة السلوك الائتماني المسؤول بين الأفراد والشركات.

وأكد أن الشركة تواصل مسيرتها الرقمية من خلال إطلاق تطبيقها الجديد للهواتف الذكية وبوابتها الإلكترونية المحدّثة.

ولفت إلى أن الاتحاد للمعلومات الائتمانية طوّرت تقييماً ائتمانياً بنسخته الثالثة سيتم إطلاقه في منتصف العام المقبل، ويتميّز بدقته، حيث يعتمد على مجموعة أوسع من المؤشرات السلوكية، لتزويد المؤسسات بتقييمات أكثر عمقاً لمستوى المخاطر.