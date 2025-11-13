الجمعة 14 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
اقتصاد

الذهب يهبط من أعلى مستوياته في 3 أسابيع

الذهب يهبط من أعلى مستوياته في 3 أسابيع
13 نوفمبر 2025 07:40

تراجع الذهب من أعلى مستوى له في أكثر من ثلاثة أسابيع اليوم الخميس متأثراً سلباً بارتفاع الدولار، بينما يترقب المتعاملون استئناف إصدار البيانات الاقتصادية الأميركية لتوقع مسار معدل الفائدة.

انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 4194.63 دولار للأوقية بعدما سجل أعلى مستوى له منذ 21 أكتوبر في الجلسة الماضية.

وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 0.3 بالمئة إلى 4199.30 دولار للأوقية.
وواصل مؤشر الدولار مكاسبه أمام منافسيه مما جعل الذهب أقل جاذبية لحائزي العملات الأخرى.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 53.37 دولار للأوقية وارتفع البلاتين 0.1 بالمئة إلى 1616.24 دولار، فيما انخفض البلاديوم 0.6 بالمئة إلى 1465.21 دولار.

