نهيان بن مبارك يفتتح معرض المجوهرات والساعات أبوظبي 2025

افتتح معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، أمس فعاليات الدورة الثانية والثلاثين من معرض المجوهرات والساعات 2025، التي تقام في مركز أبوظبي الوطني للمعارض "أدنيك"، بمشاركة أكثر من 120 علامة تجارية من 20 دولة حول العالم، وتستمر حتى 16 نوفمبر الجاري.

يُعدّ المعرض، الذي تنظمه شركة " RX"، من أبرز الفعاليات المتخصصة في عالم المجوهرات والساعات الفاخرة في المنطقة، إذ يجمع نخبة من أشهر دور المجوهرات العالمية وأبرز المصمّمين الصاعدين والعلامات التجارية الفاخرة، في منصةٍ تحتفي بروعة التصميم وفنون الابتكار، وتعكس مكانة أبوظبي كعاصمةٍ لصناعة الإبداع والتميّز.

وقال معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، بهذه المناسبة، إن معرض المجوهرات والساعات في أبوظبي يعكس المكانة المرموقة التي تتمتع بها الدولة كوجهة عالمية تجمع بين الإبداع والحرفية والابتكار، وتجسد القيم الرفيعة لمسيرتنا الوطنية في ظل قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة " حفظه الله "، والتي تضع الإنسان في صميم التنمية، وتدعم كل ما يسهم في بناء اقتصاد متنوع قائم على المعرفة والإبداع.

وأضاف معاليه أن هذا الحدث الراقي لا يبرز فقط براعة المصممين العالميين وروعة الابتكار في عالم الفن والتصميم، بل يعكس كذلك ما وصلت إليه الإمارات من مكانة رائدة في استقطاب المواهب والطاقات الخلاقة من مختلف دول العالم، كما يعبر عن التزام الدولة بتشجيع الصناعات الإبداعية والفنية، وتعزيز التبادل الثقافي والاقتصادي بين الشعوب، بما يرسّخ دور أبوظبي كمركزٍ حضاري يحتفي بالجمال ويجسّد قيم التسامح والتنوع والانفتاح التي تميّز المجتمع الإماراتي، وتعبّر عن رؤيتنا لمستقبلٍ يوازن بين الأصالة والابتكار.

من جانبه، قال حميد مطر الظاهري، الرئيس التنفيذي لمجموعة أدنيك، إن استضافة أحد أعرق معارض المجوهرات والساعات في المنطقة تنسجم مع رؤية المجموعة الهادفة إلى تعزيز مكانة أبوظبي عاصمة عالمية لقطاع سياحة الأعمال والمعارض والمؤتمرات، ويؤكد المعرض قدرات مركز أدنيك أبوظبي المتطورة في تنظيم واستضافة الفعاليات الدولية الكبرى، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل، ويعزز من مكانة الإمارة وجهة مفضلة للزوار والمستثمرين من مختلف أنحاء العالم.

ويشارك في المعرض أكثر من 120 علامة تجارية تمثل نحو 20 دولة، من بينها الإمارات، وإيطاليا، ولبنان، والهند، وهونغ كونغ، وتايلاند، وسنغافورة، والمملكة المتحدة، وتركيا، والبحرين. ومن المتوقع أن يستقطب أكثر من 7,000 زائر للاطلاع على مجموعة واسعة من التصاميم المحلية والإقليمية والعالمية التي تبرز الحرفية والإبداع في صناعة المجوهرات والساعات.

وتشهد دورة هذا العام مشاركة 25 عارضاً جديداً للمرة الأولى، مما يعزز التنوع في المعروضات من العلامات المحلية والدولية، ومن أبرز المشاركين أمواج للمجوهرات، سالم الشعيبي، الأنوار جولدن، رينيه جواهر، لاكشري جيمز آند دايموند تريدينغ، روسيلا جواهر، ديمانتو جولد آند دايموند، ديفجي أوروم، جواهر الجواهرة، ميد آرت للمجوهرات، سوليتر جواهر، وفيري فيرينزي DMCC، وغيرها.

كما يقدم المعرض هذا العام "منطقة المجوهرات المستدامة" لأول مرة، والتي تسلط الضوء على التوجه نحو تصميم مسؤول ومستدام في قطاع المجوهرات، بما يتماشى مع جهود دولة الإمارات في تعزيز الممارسات المستدامة. وسيحظى الزوار بفرصة المشاركة في سحوبات فاخرة بجوائز قيّمة تُقدَّم حصرياً خلال أيام المعرض.

وتعود من جديد منصتا "معرض المصممين الدوليين" و"معرض المصممين الإماراتيين" للاحتفاء بمواهب التصميم من دولة الإمارات وإيطاليا والهند، حيث سيقدم "معرض المصممين الدوليين" مجموعة من القطع الفريدة التي تُعرض للمرة الأولى، بينما يسلط "معرض المصممين الإماراتيين" الضوء على أبرز المصممين المحليين والمواهب الصاعدة في منطقة الخليج.