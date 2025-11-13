34 مليون درهم أرباح «الاتحاد للتأمين» خلال 9 أشهر بنمو 49%



دبي (الاتحاد)

أعلنت شركة الاتحاد للتأمين عن ارتفاع في صافي أرباح الشركة بعد الضريبة بنسبة تبلغ 49% لتصل إلى 33.9 مليون درهم، مقارنة مع 22.7 مليون درهم إماراتي للفترة نفسها من عام 2024.

وارتفعت نتائج خدمات التأمين بنسبة 29%، لتصل إلى 27.2 مليون درهم، مقارنة مع 21.2 مليون درهم لنفس الفترة من العام الماضي.

وزادت ملاءة الشركة المالية بشكل ملحوظ، لتصل إلى 172% في 30 سبتمبر 2025، مقارنة مع 143% في نهاية ديسمبر 2024. وبلغت حصة السهم من الربح 0.148 درهم، مقارنة ب 0.099 درهم في نفس الفترة من العام الماضي.

وقال رامز أبو زيد، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للتأمين: نعتز بأدائنا القوي خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، والذي يعكس نجاح سياسة مجلس الإدارة وسياسة الاكتتاب الرزينة التى تنتهجها الشركة واستمرار تركيزنا على تعزيز القيمة المضافة لمساهمينا.