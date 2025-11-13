الجمعة 14 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

34 مليون درهم أرباح «الاتحاد للتأمين» خلال 9 أشهر بنمو 49%

شعار «الاتحاد للتأمين»
13 نوفمبر 2025 19:56


دبي (الاتحاد)
أعلنت شركة الاتحاد للتأمين عن ارتفاع في صافي أرباح الشركة بعد الضريبة بنسبة تبلغ 49% لتصل إلى 33.9 مليون درهم، مقارنة مع 22.7 مليون درهم إماراتي للفترة نفسها من عام 2024.
وارتفعت نتائج خدمات التأمين بنسبة 29%، لتصل إلى 27.2 مليون درهم، مقارنة مع 21.2 مليون درهم لنفس الفترة من العام الماضي.
وزادت ملاءة الشركة المالية بشكل ملحوظ، لتصل إلى 172% في 30 سبتمبر 2025، مقارنة مع 143% في نهاية ديسمبر 2024. وبلغت حصة السهم من الربح 0.148 درهم، مقارنة ب 0.099 درهم في نفس الفترة من العام الماضي.
وقال رامز أبو زيد، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للتأمين: نعتز بأدائنا القوي خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، والذي يعكس نجاح سياسة مجلس الإدارة وسياسة الاكتتاب الرزينة التى تنتهجها الشركة واستمرار تركيزنا على تعزيز القيمة المضافة لمساهمينا.

الاتحاد للتأمين
آخر الأخبار
مظاهرات من أجل المناخ في أكثر من 70 موقعاً بألمانياً
الأخبار العالمية
مظاهرات من أجل المناخ في أكثر من 70 موقعاً بألمانياً
اليوم 13:03
أسبوع أبوظبي للطفولة المبكرة ينطلق الاثنين المقبل
علوم الدار
أسبوع أبوظبي للطفولة المبكرة ينطلق الاثنين المقبل
اليوم 12:56
«جزيرة ياس» تطلق تجربة Stranger Things: The Experience
الترفيه
«جزيرة ياس» تطلق تجربة Stranger Things: The Experience
اليوم 12:46
«منتدى دبي للمستقبل» يعلن أجندة دورته الرابعة
علوم الدار
«منتدى دبي للمستقبل» يعلن أجندة دورته الرابعة
اليوم 12:18
«عندما عانقتُ السماء».. رحلة بين الخيال والإلهام
الترفيه
«عندما عانقتُ السماء».. رحلة بين الخيال والإلهام
اليوم 12:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©