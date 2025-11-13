«Hub71» تتعاون مع مجلس مدينة لشبونة البرتغالية لتسريع توسع الشركات الناشئة



لشبونة (الاتحاد)

أعلنت Hub71، منظومة التكنولوجيا العالمية في أبوظبي توقيع شراكة استراتيجية مع Unicorn Factory Lisboa التابعة لمجلس مدينة لشبونة، بهدف تعزيز الابتكار وريادة الأعمال عبر الحدود بين دولة الإمارات والبرتغال.

تأتي هذه الشراكة استكمالاً لاستراتيجية Hub71 الهادفة إلى ترسيخ مكانة منطقة الشرق الأوسط وأوروبا ممرّاً للابتكار، بما يمكّن مؤسّسي الأعمال حول العالم من الوصول إلى أسواق جديدة، ورؤوس أموال، وفرص نموّ واسعة.

وتسعى Unicorn Factory Lisboa، التي أطلقت في عام 2022، إلى تمكين روّاد الأعمال من خلال برامج الحاضنات والتسريع والتوسّع، وقدمت المبادرة منذ تأسيسها دعماً لأكثر من 820 شركة ناشئة، بقيمة إجمالية تجاوزت مليار يورو.

وبموجب الاتفاقية، ستعمل Hub71 بالتعاون مع Unicorn Factory Lisboa على إنشاء إطار عمل منسّق يُمكّن الشركات الناشئة من التوسّع على المستوى الدولي من خلال توفير الموارد المشتركة وتمكين الوصول إلى الأسواق.

وتشمل الشراكة برامج تبادل الشركات الناشئة، والترويج المتبادل للمبادرات، ومسارات الدخول المشترك إلى الأسواق، والتي تتيح لمؤسّسي الشركات إمكانية التوسّع في أوروبا ودولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وقال أحمد علي علوان، الرئيس التنفيذي لـHub71، إن لشبونة رسخت مكانتها بوصفها مركزا رائدا للابتكار وريادة الأعمال، وتنبع الشراكة مع Unicorn Factory Lisboa من توافق الرؤى والطموحات نحو بناء منظومات تكنولوجية عالمية، مؤكدا سعيهم من خلال هذا التعاون إلى تمكين الشركات الناشئة عبر إيجاد مسارات جديدة تدعم نموّها وتوسّعها.

من جانبه، أكد غيل أزيفيدو، المدير التنفيذي لـ Unicorn Factory Lisboa أن هذه الشراكة توفر جسراً يربط بين الأسواق، وتتيح للشركات الناشئة في كلٍّ منها وصولًا غير مسبوق إلى منطقتي الشرق الأوسط وأوروبا، لتجمع بين اثنتين من أكثر منظومات التكنولوجيا تطوراً، والبنية التحتية العالمية، والمجتمعات الاستثمارية النشيطة، معربا عن استعدادهم لإتاحة فرصة التواصل لمؤسّسي الشركات لديهم مع شبكة Hub71 المتميّزة والاستفادة من الفرص التي توفرها.