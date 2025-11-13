الجمعة 14 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«Hub71» تتعاون مع مجلس مدينة لشبونة البرتغالية لتسريع توسع الشركات الناشئة

«Hub71» تتعاون مع مجلس مدينة لشبونة البرتغالية لتسريع توسع الشركات الناشئة
13 نوفمبر 2025 20:33


لشبونة (الاتحاد)
أعلنت Hub71، منظومة التكنولوجيا العالمية في أبوظبي توقيع شراكة استراتيجية مع Unicorn Factory Lisboa التابعة لمجلس مدينة لشبونة، بهدف تعزيز الابتكار وريادة الأعمال عبر الحدود بين دولة الإمارات والبرتغال.
تأتي هذه الشراكة استكمالاً لاستراتيجية Hub71 الهادفة إلى ترسيخ مكانة منطقة الشرق الأوسط وأوروبا ممرّاً للابتكار، بما يمكّن مؤسّسي الأعمال حول العالم من الوصول إلى أسواق جديدة، ورؤوس أموال، وفرص نموّ واسعة.
وتسعى Unicorn Factory Lisboa، التي أطلقت في عام 2022، إلى تمكين روّاد الأعمال من خلال برامج الحاضنات والتسريع والتوسّع، وقدمت المبادرة منذ تأسيسها دعماً لأكثر من 820 شركة ناشئة، بقيمة إجمالية تجاوزت مليار يورو.
وبموجب الاتفاقية، ستعمل Hub71 بالتعاون مع Unicorn Factory Lisboa على إنشاء إطار عمل منسّق يُمكّن الشركات الناشئة من التوسّع على المستوى الدولي من خلال توفير الموارد المشتركة وتمكين الوصول إلى الأسواق.
وتشمل الشراكة برامج تبادل الشركات الناشئة، والترويج المتبادل للمبادرات، ومسارات الدخول المشترك إلى الأسواق، والتي تتيح لمؤسّسي الشركات إمكانية التوسّع في أوروبا ودولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وقال أحمد علي علوان، الرئيس التنفيذي لـHub71، إن لشبونة رسخت مكانتها بوصفها مركزا رائدا للابتكار وريادة الأعمال، وتنبع الشراكة مع Unicorn Factory Lisboa من توافق الرؤى والطموحات نحو بناء منظومات تكنولوجية عالمية، مؤكدا سعيهم من خلال هذا التعاون إلى تمكين الشركات الناشئة عبر إيجاد مسارات جديدة تدعم نموّها وتوسّعها.
من جانبه، أكد غيل أزيفيدو، المدير التنفيذي لـ Unicorn Factory Lisboa أن هذه الشراكة توفر جسراً يربط بين الأسواق، وتتيح للشركات الناشئة في كلٍّ منها وصولًا غير مسبوق إلى منطقتي الشرق الأوسط وأوروبا، لتجمع بين اثنتين من أكثر منظومات التكنولوجيا تطوراً، والبنية التحتية العالمية، والمجتمعات الاستثمارية النشيطة، معربا عن استعدادهم لإتاحة فرصة التواصل لمؤسّسي الشركات لديهم مع شبكة Hub71 المتميّزة والاستفادة من الفرص التي توفرها.

 

أخبار ذات صلة
‏«Hub71» تُطلق برامج جديدة لتعزيز الابتكار خلال «فعالية الأثر 2025»
Hub71
آخر الأخبار
مظاهرات من أجل المناخ في أكثر من 70 موقعاً بألمانياً
الأخبار العالمية
مظاهرات من أجل المناخ في أكثر من 70 موقعاً بألمانياً
اليوم 13:03
أسبوع أبوظبي للطفولة المبكرة ينطلق الاثنين المقبل
علوم الدار
أسبوع أبوظبي للطفولة المبكرة ينطلق الاثنين المقبل
اليوم 12:56
«جزيرة ياس» تطلق تجربة Stranger Things: The Experience
الترفيه
«جزيرة ياس» تطلق تجربة Stranger Things: The Experience
اليوم 12:46
«منتدى دبي للمستقبل» يعلن أجندة دورته الرابعة
علوم الدار
«منتدى دبي للمستقبل» يعلن أجندة دورته الرابعة
اليوم 12:18
«عندما عانقتُ السماء».. رحلة بين الخيال والإلهام
الترفيه
«عندما عانقتُ السماء».. رحلة بين الخيال والإلهام
اليوم 12:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©