«اقتصادية الشارقة» تنظم ملتقى «اقتصاد المستقبل»



الشارقة (الاتحاد)

نظمت دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة أعمال ملتقى «اقتصاد المستقبل» بمتحف الشارقة للسيارات القديمة بالتعاون مع بلدية مدينة الشارقة ومؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية «رواد» وعدد من الجهات الخاصة، تحت عنوان «التقنيات المتقدمة في صيانة وإصلاح المركبات».

استهدف الملتقى استشراف مستقبل قطاع صيانة وإصلاح المركبات في ظل التحولات التكنولوجية السريعة وتسليط الضوء على أحدث الابتكارات في مجال الذكاء الاصطناعي والتي تسهم في رفع كفاءة الخدمات وتحسين جودة العمل في هذا القطاع الحيوي وذلك ضمن جهود الدائرة لتحفيز ريادة الأعمال في الإمارة ودعم وتمكين قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى خلق فرص استثمارية جديدة أمام الجيل القادم من خلال تعريفهم بأهم القطاعات المستهدفة التي تسعى الإمارة إلى نموها وتطويرها.

شهد الملتقى حضوراً واسعاً من ممثلي الجهات الحكومية والقطاع الخاص ورواد الأعمال الشباب وطلاب الجامعات والمعاهد التقنية الذين شاركوا في جلسات وعروض ناقشت سُبل دمج التقنيات الذكية في الأنشطة الاقتصادية والمهنية ودور الذكاء الاصطناعي في تطوير ورش صيانة المركبات وخلق فرص جديدة في قطاع ريادة الأعمال.

وتضمن الملتقى عروضاً تقديمية لعدد من الجهات المشاركة من بينها بلدية مدينة الشارقة ومؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية (رُوّاد) إلى جانب عرض قصة نجاح لأحد الشباب الإماراتيين في مجال ورش السيارات الذكية.

وأوضح أحمد بن ساعد السويدي نائب مدير إدارة الشؤون التجارية في اقتصادية الشارقة أن الملتقى يمثّل منصة تفاعلية جمعت بين الخبراء والمستثمرين والجهات الداعمة لمناقشة فرص التحول الذكي في قطاع صيانة المركبات، واستعراض أبرز الخدمات والحلول التي تقدمها الجهات الحكومية والخاصة لدعم المشاريع الناشئة.