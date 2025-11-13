«مهرجان الشارقة لريادة الأعمال 2026» ينطلق 31 يناير



الشارقة (الاتحاد)

ينطلق «مهرجان الشارقة لريادة الأعمال» 31 يناير المقبل ويستمر يومين بـ«مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار» تحت شعار «حيث ننتمي» بهدف إثراء مشهد الابتكار وتعزيز الريادة المؤسسية على المستويين المحلي والعالمي وتجسيد روح الانتماء والتعاون التي تُلهم المجتمعات الريادية وتدفع مسيرة الابتكار نحو آفاق أوسع.

وتحظى الدورة المقبلة من المهرجان بدعم مجموعة من الشركاء الاستراتيجيين وهم «إعمار العقارية» و«أرادَ» للتطوير العقاري و«دو» ومؤسسة الإمارات العامة للبترول - إمارات و«بنك الشارقة» و«مجلس سيدات أعمال الشارقة» لتجسد هذه الشراكات نهج المهرجان في توسيع نطاق تأثيره وترسيخ بيئة محفّزة لروّاد الأعمال وأصحاب المشاريع الناشئة والأفكار الإبداعية.

وينظم المهرجان مركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع) الذي يُعدّ محركاً رئيسياً في استراتيجية الشارقة الرامية إلى تعزيز مكانتها مركزا عالميا لريادة الأعمال.

ويقدّم المهرجان من خلال فعالياته منصّة متكاملة لتمكين الجيل القادم من مؤسسي الشركات الناشئة ودعم التنوع الاقتصادي وتعزيز مساهمة الإمارة والمنطقة في اقتصاد المعرفة العالمي.

وقالت نجلاء أحمد المدفع نائبة رئيسة مركز الشارقة لريادة الأعمال «شراع» إن الابتكار الحقيقي لا يتحقق بالعزلة بل من خلال منظومة تؤمن بالإنسان وأفكاره ومرونته وقدرته على صناعة التغيير الإيجابي في العالم لذلك يجمع المهرجان نخبة من قادة الأعمال مجسداً قناعتنا بأن رواد الأعمال هم بناة مستقبل الاقتصاد إذ نؤمن في الشارقة بأن الاستثمار في بناء قدرات الإنسان هو استثمار في مستقبل مستدام وهذا هو جوهر مهرجان الشارقة لريادة الأعمال 2026 المنصة التي توظف الابتكار لتحقيق الأهداف الملموسة والتي تعزز مساهمة الشعور بالانتماء في دعم مسارات التقدم والنمو.

بدورها، قالت سارة بالحيف النعيمي المدير التنفيذي لمركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع): كل منظومة مزدهرة تبدأ بأفراد يؤمنون بهدف مشترك ويوقنون بأن الأفكار التي تُبنى على الثقة والتعاون قادرة على تغيير اقتصادات بأكملها وفي الشارقة تحوّل هذا الهدف إلى منظومة متكاملة تجمع المؤسسين والمستثمرين والموجهين وصنّاع السياسات حول رؤية واحدة لتعزيز مسيرة ريادة الأعمال ويأتي مهرجان الشارقة لريادة الأعمال 2026 ليجسّد هذه الرؤية من خلال منصة تُحفّز الابتكار والتقدّم يجد فيها روّاد الأعمال فرصًا للتطوّر والنمو ومن خلال هذه المنصة تؤكد الشارقة أن الاستثمار في الإنسان هو الاستثمار الحقيقي في مستقبلٍ مستدام.

كانت الدورة الثامنة من مهرجان الشارقة لريادة الأعمال 2025 قد استقطبت أكثر من 14 ألف زائر و300 متحدث عالمي ضمن 10 مناطق متخصصة وشهدت تنظيم أكثر من 250 فعالية وانعقاد 400 اجتماع استثماري حصري إلى جانب 150 شركة ناشئة عرضت أحدث منتجاتها وخدماتها المبتكرة.