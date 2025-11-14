السبت 15 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«المالية» تحصد جائزتين ضمن «جوائز المشتريات لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ 2025»

«المالية» تحصد جائزتين ضمن «جوائز المشتريات لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ 2025»
14 نوفمبر 2025 20:09

 
أبوظبي (الاتحاد)
فازت وزارة المالية بجائزتي «الأثر الرقمي» و«فريق المشتريات» ضمن «جوائز المشتريات لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ 2025»، التي تنظمها منصة «قادة المشتريات».
جاء ذلك خلال مؤتمر نُظم في سنغافورة، بحضور ممثلي الوزارة نادية سلطان آل علي مدير إدارة منصة المشتريات الحكومية، وحمدة علي آل علي، رئيس قسم تطوير منصة المشتريات الحكومية، وعلياء ماجد الشامسي، من إدارة منصة المشتريات الحكومية، بالإضافة إلى ممثلين عن جهات حكومية وخاصة من مختلف دول منطقة آسيا والمحيط الهادئ.
وأكد يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، أن فوز الوزارة بجائزتي «الأثر الرقمي» و«فريق المشتريات» لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ 2025 يشكل إنجازاً يعكس المكانة الريادية لدولة الإمارات في تبني الحلول الرقمية المتقدمة، وترسيخ ممارسات الحوكمة والكفاءة في منظومة المشتريات الحكومية.
وأوضح أن الجائزتين تمثلان تتويجاً لجهود متواصلة في تطوير منصة المشتريات الحكومية الاتحادية، التي أسهمت في تعزيز الشفافية، ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي.
وأضاف أن هذا التقدير الدولي يعزز مسار التحول المؤسسي الذي تتبناه الوزارة، ويدعم رؤيتها في بناء نموذج مبتكر لإدارة المشتريات الحكومية يستند إلى المعرفة والبيانات والتحول الرقمي، مثمّناً جهود فرق العمل الوطنية التي عملت بروح التعاون والشراكة لتحقيق هذا التميّز، وستواصل الوزارة تطوير قدراتها الرقمية وتعزيز ممارسات الاستدامة والابتكار بما يرسّخ ريادة دولة الإمارات في مجالات الإدارة المالية الحكومية على المستويين الإقليمي والعالمي.
وبحسب الوزارة يأتي الفوز بجائزة «الأثر الرقمي» تتويجاً لجهودها الريادية في إحداث تحول رقمي شامل على مستوى منظومة المشتريات الاتحادية وذلك من خلال رقمنة دورة الشراء بالكامل من مرحلة التخطيط وحتى التعاقد، إضافة إلى توحيد الأنظمة والمنصات لضمان تكامل البيانات والعمليات التشغيلية، كما طبّقت الوزارة أدوات تحليل البيانات وتقنيات الذكاء الاصطناعي لتحسين كفاءة وسرعة إنجاز المعاملات، ما أسهم بشكل مباشر في تعزيز الشفافية وتسهيل وصول الموردين إلى فرص الشراء بشكل عادل وتنافسي.
وقد انعكس هذا التوجه الرقمي في تقليل الزمن التشغيلي للعمليات ورفع مستويات الامتثال، مما أدى إلى تحسين جودة العمليات وتبسيط الإجراءات وتقليص التكاليف التشغيلية، إلى جانب تسهيل مشاركة القطاع الخاص، لاسيما الشركات الصغيرة والمتوسطة.
أما جائزة «فريق المشتريات» فقد جاءت تكريماً لتميّز فريق منصة المشتريات الرقمية في وزارة المالية، الذي نجح في تطوير نموذج عمل موحد يقوم على أسس الحوكمة والشفافية المؤسسية.
وأسهمت هذه الجهود في ترسيخ ثقافة العمل المؤسسي والتكامل الفعّال بين الإدارات والجهات الشريكة، إلى جانب توسيع قاعدة الموردين وتحفيز بيئة تنافسية عادلة تعزّز من فرص الابتكار.

أخبار ذات صلة
«المالية» تنظم برنامجاً متكاملاً لمبادرة «قادة المال»
«أبوظبي الإسلامي» و«المالية» يطلقان أول صكوك سيادية مقوّمة بالدرهم للمستثمرين الأفراد
وزارة المالية
آخر الأخبار
مخيم للنازحين في مدينة غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
مياه الأمطار تغرق مئات خيام النازحين في غزة
اليوم 01:11
طفل فلسطيني يلعب بدراجته في مخيم النصيرات (أ ف ب)
الأخبار العالمية
«اليونيسف» لـ«الاتحاد»: الأطفال المفقودون أعقد الملفات الإنسانية في غزة
اليوم 01:11
امرأة نازحة من الفاشر تمر أمام خيام في بلدة الدبة الشمالية (أ ف ب)
علوم الدار
حراك إماراتي بارز لوقف الحرب الأهلية في السودان
اليوم 01:11
ذياب بن محمد بن زايد: رفاه الإنسان الغاية الأولى لقيادتنا الرشيدة
علوم الدار
ذياب بن محمد بن زايد: رفاه الإنسان الغاية الأولى لقيادتنا الرشيدة
اليوم 01:11
برعاية ذياب بن محمد بن زايد.. إطلاق برنامج «القيادات العربية الشابة في القطاع الثالث» لتعزيز العمل التنموي
علوم الدار
برعاية ذياب بن محمد بن زايد.. إطلاق برنامج «القيادات العربية الشابة في القطاع الثالث» لتعزيز العمل التنموي
اليوم 01:11
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©