اقتصاد

مجلس إدارة «الرقابة النووية» يطّلع على مستجدات «براكة»

مجلس إدارة «الرقابة النووية» يطّلع على مستجدات «براكة»
14 نوفمبر 2025 20:11

 
أبوظبي(الاتحاد)
اطّلع مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، خلال اجتماعه الخامس لعام 2025، على مستجدات الأنشطة التشغيلية للوحدات الأربع في محطة براكة للطاقة النووية، إضافةً إلى أنشطة الصيانة وتزويد الوقود المجدولة الخاصة بكل وحدة.
واستعرض مجلس الإدارة الخطة الاستراتيجية المقترحة للهيئة لفترة 2027-2029، والتي تحدّد أولويات الهيئة وأهدافها الرئيسة للدورة المقبلة، وتهدف إلى تعزيز الإطار الرقابي للهيئة وتطوير البرنامج النووي السلمي لدولة الإمارات.
وتركّز الخطة على تعزيز أنظمة الرقابة، ودعم البحث العلمي وبناء القدرات، وضمان السلامة والأمن في جميع الأنشطة الخاضعة للرقابة، إلى جانب تعزيز التعاون على المستويين الوطني والدولي، كما تؤكد على تمكين الكفاءات البشرية، ورفع كفاءة الأداء المؤسسي، ودمج الابتكار والذكاء الاصطناعي لتعزيز مكانة الهيئة كجهة رقابية رائدة في المجال النووي.
وقدّم كريستر فيكتورسون، مدير عام الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، عرضاً حول مستجدات أنشطة الهيئة الرقابية، بما في ذلك مشاركتها في المؤتمر العام الـ69 للوكالة الدولية للطاقة الذرية، واستضافتها للمؤتمر الدولي الثامن حول نظام الوقاية من الإشعاع، وترأسها لاجتماع لجنة بناء القدرات الرقابية التابعة للوكالة.
وأشار إلى الاعتراف الدولي الذي ناله المختبر المعياري الثانوي لقياس الجرعات التابع للهيئة.
وتم خلال الاجتماع، مناقشة مستجدات خطط الهيئة للتعاون خلال عام 2025، والتي تشمل مجالات الأمان والأمن النووي والوقاية من الإشعاع، بالإضافة إلى مشاريع الأبحاث والتطوير.
ويُعد التعاون ركيزة أساسية في البرنامج النووي السلمي للدولة، وتسعى الهيئة من خلاله إلى توسيع مظلة الشراكات والتعاون لتشمل مختلف الجوانب الرقابية.

