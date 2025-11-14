السبت 15 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

109 ملايين درهم أرباح البنك التجاري الدولي قبل الضريبة خلال 9 أشهر

109 ملايين درهم أرباح البنك التجاري الدولي قبل الضريبة خلال 9 أشهر
14 نوفمبر 2025 20:15

 
أبوظبي (الاتحاد)
أعلن البنك التجاري الدولي، عن تحقيق أرباح قبل الضرائب بلغت 109 ملايين درهم خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، و16 مليون درهم خلال الربع الثالث.
وظل صافي الدخل التشغيلي مستقراً عند 524 مليون درهم، وبلغ صافي دخل الفوائد 291 مليون درهم، مسجلاً زيادة سنوية بنسبة 15% مقارنة بـ253 مليون درهم.
ونمت ودائع العملاء بنسبة 4%، حيث ارتفعت من 15.2 مليار درهم في 30 سبتمبر 2024 إلى 15.8 مليار درهم في 30 سبتمبر 2025.
وشهدت تركيبة الودائع تحسناً إيجابياً طوال عام 2025، إذ زادت نسبة الحسابات الجارية وحسابات التوفير بنسبة 5% سنوياً، كما تحسّنت نسبة القروض إلى الودائع لتصل إلى 81%.
وتحسّنت نسبة كفاية رأس المال من 15.8% في 30 سبتمبر 2024 إلى 17.7% في 30 سبتمبر من العام الجاري، نتيجة لتحسن وضع حقوق الملكية.
وقال علي سلطان ركاض العامري، الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي، إن أداء البنك خلال الربع الثالث يظهر تقدمه المستمر، حيث يتم العمل على إعادة هيكلة استراتيجية البنك وتطوير أعماله على المدى البعيد، بفضل إدارته الفعالة للتكاليف وكفاءته التشغيلية التي تعزّز استقرار أعماله الرئيسية، والتركيز على تعزيز مرونة البنك، مما يهيئ له الفرصة لتحقيق نمو مستدام وثابت.

 

البنك التجاري الدولي
آخر الأخبار
مخيم للنازحين في مدينة غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
مياه الأمطار تغرق مئات خيام النازحين في غزة
اليوم 01:11
طفل فلسطيني يلعب بدراجته في مخيم النصيرات (أ ف ب)
الأخبار العالمية
«اليونيسف» لـ«الاتحاد»: الأطفال المفقودون أعقد الملفات الإنسانية في غزة
اليوم 01:11
امرأة نازحة من الفاشر تمر أمام خيام في بلدة الدبة الشمالية (أ ف ب)
علوم الدار
حراك إماراتي بارز لوقف الحرب الأهلية في السودان
اليوم 01:11
ذياب بن محمد بن زايد: رفاه الإنسان الغاية الأولى لقيادتنا الرشيدة
علوم الدار
ذياب بن محمد بن زايد: رفاه الإنسان الغاية الأولى لقيادتنا الرشيدة
اليوم 01:11
برعاية ذياب بن محمد بن زايد.. إطلاق برنامج «القيادات العربية الشابة في القطاع الثالث» لتعزيز العمل التنموي
علوم الدار
برعاية ذياب بن محمد بن زايد.. إطلاق برنامج «القيادات العربية الشابة في القطاع الثالث» لتعزيز العمل التنموي
اليوم 01:11
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©