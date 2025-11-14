«دي بي ورلد» ومبادرة «رايز» تستضيفان «القمة العالمية ليوم الذكاء الاصطناعي»

دبي (الاتحاد)

أعلنت مجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد»، بالتعاون مع مبادرة «رايز» للذكاء الاصطناعي المسؤول من أجل التمكين الاجتماعي والتعليم، التابعة لمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا «MIT»، استضافة «القمة العالمية ليوم الذكاء الاصطناعي» في دبي.

وتجمع القمة قادة وخبراء عالميين في التعليم وصنّاع سياسات في هذا المجال، لمناقشة سبل توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في تطوير التعليم وتعزيز النمو الاقتصادي.

وتنعقد القمّة العالمية ليوم الذكاء الاصطناعي في مدينة إكسبو دبي يومي 18 و19 نوفمبر الجاري، وتمثّل النسخة الدولية الأولى من برنامج يوم الذكاء الاصطناعي التابع لمبادرة «رايز». ويهدف البرنامج إلى تمكين المعلّمين والطلاب حول العالم من اكتساب المهارات والمعارف اللازمة للنجاح في مستقبل يعتمد على الذكاء الاصطناعي.

وقال سلطان أحمد بن سليّم، رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد»، إن التعليم والابتكار يشكّلان محرّكين أساسيين للتقدّم، وقد كانت دولة الإمارات ولا تزال سبّاقة في تسخير التكنولوجيا كقوّة للخير، وتجسّد هذه الشراكة الالتزام المشترك ببناء مستقبل أكثر ذكاءً وشمولاً للعالم بأسره.