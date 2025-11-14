السبت 15 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«الإمارات للألمنيوم» تختتم برنامج «رامب-آب» لدعم رواد الأعمال

خلال فعالية اختتام البرنامج (من المصدر)
15 نوفمبر 2025 01:08

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، اختتام الموسم الثالث من برنامج «رامب-آب»، والذي تم إطلاقه في عام 2022 بدعم من وزارة الاقتصاد والسياحة في دولة الإمارات.
ويهدف البرنامج إلى تعزيز فرص نمو وازدهار الشركات الناشئة، وتشجيع ريادة الأعمال في السوق الإماراتية، ويقدم دورات تدريبية مكثّفة وتوجيهية على يد خبراء عالميين لرواد الأعمال لدعم مشاريعهم الريادية التي تسهم في تعزيز النمو الاقتصادي المستدام.
وقال معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، إن دولة الإمارات تولي اهتماماً كبيراً بتنمية وتطوير مهارات رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الناشئة، باعتبارهم مرتكزاً رئيسياً في بناء اقتصاد المستقبل القائم على المعرفة والابتكار والتنافسية.
وقال عبد الناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، إن الشركة تدعم رؤية الدولة في ترسيخ ثقافة الابتكار وريادة الأعمال.

شركة الإمارات للألمنيوم
الإمارات
رواد الأعمال
