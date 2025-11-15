الأحد 16 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
اقتصاد

تغطية اكتتاب «المسار الشامل للتعليم» في السوق السعودية 102.9 مرة بسعر 19.5 ريال للسهم

تغطية اكتتاب «المسار الشامل للتعليم»
15 نوفمبر 2025 18:29


الرياض (الاتحاد)
أعلنت شركة المسار الشامل للتعليم، الرائدة في تقديم الخدمات التعليمية المتخصصة في دول مجلس التعاون الخليجي، والتابعة لشركة أمانات القابضة الإماراتية، عن إتمام عملية بناء سجل الأوامر لشريحة المؤسسات وتحديد السعر النهائي لطرحها العام الأولي في السوق الرئيسية لتداول السعودية.
واستندت عملية بناء سجل الأوامر لشريحة المؤسسات على طلبات اكتتاب بقيمة ما تقارب 61.6 مليار ريال سعودي، ما يمثل نسبة تغطية بلغت 102.9 مرة.
وتم تحديد السعر النهائي للطرح عند الحد الأعلى للنطاق السعري بـ 19.50 ريال سعودي للسهم الواحد «السعر النهائي للطرح»، وهو الحد الأعلى للنطاق السعري المعلن عنه سابقاً للطرح العام الأولي، مما يعني أن إجمالي حجم الطرح يبلغ حوالي 599 مليون ريال سعودي، والقيمة السوقية عند الإدراج ستبلغ 1,997 مليون ريال سعودي. 
وأما فترة الاكتتاب لشريحة المكتتبين الأفراد، فتستمر لمدة ثلاثة أيام اعتباراً من 18 نوفمبر 2025 وتنتهي تمام الساعة 2:00 ظهراً بتوقيت المملكة العربية السعودية من يوم 20 نوفمبر 2025. وسيكتتب المكتتبون الأفراد بالسعر النهائي للطرح.
وقال الدكتور شمشير فاياليل، رئيس مجلس إدارة شركة المسار الشامل للتعليم: يعكس الإقبال الاستثنائي على الطرح الثقة الكبيرة في مسار النمو الذي تسلكه شركة المسار للتعليم ودورها الريادي في المشهد التعليمي، ونحن فخورون بالترحيب بمساهمينا الجدد، ونتطلع إلى مواصلة تحقيق قيمة مستدامة وإحداث تأثير إيجابي في مختلف أنحاء المنطقة.
وتتمثل عملية الطرح في بيع 30,720,400 سهم عادي، بقيمة اسمية قدرها عشرة 10 ريالات سعودية للسهم الواحد، مما يساوي ما نسبته 30% من رأس مال الشركة.
وسيتم في البداية تخصيص جميع أسهم الطرح للجهات المشاركة التي شاركت في عملية بناء سجل الأوامر «الجهات المشاركة».
وفي حال اكتتاب المكتتبين الأفراد بكامل حصتهم المقررة، سيتم تخصيص 9,216,120 سهماً، بما يعادل 30% من إجمالي أسهم الطرح لشريحتهم، فيما سيتم تخصيص 21,504,280 سهماً، أي ما يعادل 70% من إجمالي أسهم الطرح، للجهات المشاركة.

