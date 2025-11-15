شراكة بين «أدفانسد موبيليتي هب» و«طيران أبوظبي» لتنفيذ مشاريع مشتركة بمجال النقل الجوي المتقدم



أبوظبي (الاتحاد)

وقعت شركة أدفانسد موبيليتي هب من مجموعة مالتي ليفل، ومجموعة شركات طيران أبوظبي، مذكرة تفاهم، بهدف تطوير وتنفيذ مشاريع مشتركة في مجال النقل الجوي المتقدم، في دولة الإمارات، وذلك خلال فعاليات «دريفت إكس 2025» ضمن فعاليات أسبوع أبوظبي للأنظمة ذاتية الحركة.

وترتكز الشراكة على الدمج بين الخبرة التشغيلية الراسخة لمجموعة شركات طيران أبوظبي، وإمكانات الابتكار التي تمتاز بها «أدفانسد موبيليتي هب» من مجموعة مالتي ليفل، وستعمل الجهتان معاً على إنشاء إطار عمل متكامل لتطوير وتشغيل وتوسيع نطاق حلول التنقّل الجوّي المتقدّم في مجالي نقل الركاب والبضائع باستخدام الطائرات الكهربائية ذات الإقلاع والهبوط العمودي (eVTOL).

كما تشمل الشراكة تطوير شبكة لمهابط الطائرات العمودية، إلى جانب برامج تدريب متخصصة ومبادرات بحث وتطوير تهدف إلى بناء الكفاءات الوطنية ودعم توطين التقنيات في هذا القطاع.

وتُعد هذه الشراكة بين «أدفانسد موبيليتي هب» من مجموعة مالتي ليفل و«مجموعة شركات طيران أبوظبي» خطوة محورية في مسيرة تطوير قطاع النقل الجوي المتقدم والأولى من نوعها على مستوى العالم.

وتمثل هذه الشراكة نموذجاً لتكامل الرؤى الوطنية مع القدرات الصناعية والتكنولوجية، بما يعزز ريادة إمارة أبوظبي كمركز عالمي لتطوير وتطبيق حلول التنقل المتقدم، ويضعها في طليعة المدن التي تقود التحول نحو أنظمة نقل أكثر كفاءة واستدامة على مستوى العالم.

كما تسعى الشراكة إلى قيادة قطاع النقل الجوي المتقدم في المنطقة من خلال توطين التقنيات الحديثة وإرساء بنية تحتية ذكية ومستدامة تدعم التكامل بين النقل الجوي وما يشمل ذلك الخدمات اللوجستية للأفراد والبضائع، وذلك بما يتماشى مع رؤية 2030.

وقال محمود الحاي الهاملي، الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات طيران أبوظبي: يشكّل تعاوننا مع مجموعة مالتي ليفل (MLG) انطلاقة استراتيجية نحو حقبة جديدة في عالم النقل الجوي المتقدّم، فمن خلال دمج خبراتنا العريقة في مجال الطيران مع أحدث الابتكارات التقنية، نعمل على تحويل الرؤى المستقبلية إلى واقع ملموس وإعادة رسم ملامح مشهد التنقّل الجوي عالمياً، ومن أبوظبي، نقود مسيرة الابتكار المستدام ونرسّخ مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً للتقنيات الجوية المتقدمة، نحو صناعة طيران أكثر ذكاءً وترابطاً واستدامة للمستقبل».

ومن جانبه، قال محمد صلاح، الرئيس التنفيذي لأدفانسد موبيليتي هب: نفتخر بإطلاق هذا المشروع الاستراتيجي بالشراكة مع «مجموعة شركات طيران أبوظبي»، والذي يجمع بين جهودنا في الابتكار والخبرة العريقة في مجال الطيران، ومن خلال هذه الشراكة، نعمل على تعزيز منظومة النقل الجوي المتكامل، ودفع الابتكار والاستثمار في التقنيات المتقدمة، بما يُسهم في بناء مستقبل مستدام وترسيخ قواعد الاقتصاد الجديد.