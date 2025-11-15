الأحد 16 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
اقتصاد

%7 نسبة الشركات الأميركية العاملة بقطاع الخدمات المالية في «دبي المالي العالمي»

دبي رسخت مكانتها كمركز عالمي للاستثمارات البديلة (الاتحاد)
16 نوفمبر 2025 01:49

نيويورك (وام)

أكد عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي، أن الشركات الأميركية، اختارت المركز كموقع مفضل منذ تأسيسه في عام 2004، حيث تشكّل الآن نحو 7% من الجهات العاملة في قطاع الخدمات المالية فيه.
وقال بعد اختتام زيارة وفد غرف دبي للولايات المتحدة الأميركية، بحضور عدد من ممثلي الجهات الحكومية والخاصة، والتي شهدت عقد منتدى دبي-الولايات المتحدة للأعمال، إضافة إلى مجموعة من الزيارات والاجتماعات: إن دبي ومركز دبي المالي العالمي يوفران بوابة للشركات والاستثمارات الأميركية للوصول إلى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، التي تضم 77 دولة ويبلغ عدد سكانها نحو 3.8 مليار نسمة، ويقدر إجمالي ناتجها المحلي بنحو 11.2 تريليون دولار.
وأضاف: أن المركز يوفر، باعتباره أكبر المراكز المالية في المنطقة، منصة لا مثيل لها لربط الشركات العالمية بأسواق النمو الواعدة، كما أن مكانة دبي كمركز عالمي للمواهب والابتكار تجعلها الوجهة الأولى للشركات الأميركية الساعية إلى تحقيق النمو الإقليمي.
وأشار إلى أن دبي رسخت مكانتها كمركز عالمي فريد للاستثمارات البديلة، حيث توفر لصناديق التحوط الأميركية مزيجاً من الشفافية التنظيمية والبيئة القانونية الآمنة التي تتميز بها المراكز المالية المتقدمة، إلى جانب إمكانية الوصول المباشر إلى الأسواق الناشئة ذات معدلات النمو المرتفعة.
ولفت إلى أن ما يقرب من ثلثي صناديق التحوط الموجودة في مركز دبي المالي العالمي جاءت من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، بما في ذلك بعض أكبر صناديق التحوط على مستوى العالم.

مركز دبي المالي العالمي
دبي
الإمارات
الشركات الأميركية
أميركا
الخدمات المالية
عارف أميري
سلطة مركز دبي المالي العالمي
